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美國商務部工業與安全局（BIS）11 月 16 日公布出口管制新規，限制中國等受美國出口管制地區的企業透過海外數據中心遠程使用高階 AI 晶片算力。當數據中心向有關企業提供超過 1,200 萬總處理效能（TPP）的算力，向該中心出口受管制晶片便須申請許可；新加坡、馬來西亞等 5 國亦被納入額外出口許可範圍。

租用海外算力納入管制 跨數據中心合併計算

新規針對總部或最終母公司設於中國等美國 D:5 武器禁運國家或地區，以及澳門的企業。供應商若知道相關晶片將用於向這類客戶提供超過 1,200 萬合計 TPP 算力的數據中心，即使設備位於第三國，出口、再出口或在當地轉移相關晶片也須先取得許可。

TPP 是美國出口管制採用的晶片處理效能指標，1,200 萬 TPP 並非晶片數量或 AI 模型參數量。若多個數據中心透過網絡互聯，能夠共享運算資源及分配工作負載，當局會合併計算其算力，防止營運商以分拆機房的方式避開門檻。即使由第三方公司替受限制企業訓練或提供 AI 模型，只要符合條文列出的知情條件，相關安排亦可能受管制。

新加坡馬來西亞等 5 國 高階晶片須另申許可

美國另外將新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及巴西列為晶片轉運風險高於一般水平的目的地。新措施要求向上述 5 國出口、再出口或在當地轉移受管制高階晶片時申請許可，申請會按個別情況審核，並非全面禁止這些國家進口晶片。

如果最終收貨方或使用方的總部、最終母公司設於美國，供應商符合指定申報要求後，可免除這項針對 5 國新增的許可規定。當局要求相關出口商每月提交交易資料，包括產品型號、數量及運算效能。

現有數據中心有 90 日過渡期 生成式 AI 不獲豁免

BIS 要求已向受限制客戶提供大型算力的數據中心，在規則生效後 90 日內取得許可，否則可能面臨日後出口限制。按《聯邦公報》預先公開的文件，新規預定於 11 月 19 日刊登，並於刊登當日生效。換言之，截至 11 月 17 日，新規尚未正式生效。

純粹用於網店或社交平台商品及內容推薦的商業推薦系統，可按條件適用豁免；能按用戶要求生成文字、圖片、音訊、影片或程式碼的 AI 模型，則不屬豁免範圍，即使同時具備推薦功能亦一樣。BIS 同時正式撤銷拜登政府於 2025 年提出、但未實際執行的「AI Diffusion Rule」，並按新的總統行政命令，在規則中使用「Super Intelligence（SI）」一詞。

新加坡與美國磋商 爭取合法企業繼續取得 AI 算力

新加坡數碼發展及資訊部與貿工部 11 月 16 日發表聯合聲明，表示正向受影響企業了解新措施可能帶來的影響，並與美國當局磋商實施範圍，以及如何讓合法經營的新加坡企業繼續取得受信任的 AI 基建。新加坡政府同時表明，不容許企業利用當地業務身份規避其他國家的出口管制。

資料來源：美國商務部工業與安全局、《聯邦公報》預覽規則、新加坡政府聯合聲明