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香港警方 11 月 17 日先後在元朗南生圍及天水圍拘捕兩名男子，涉嫌未經許可在為配合深圳亞太經合組織（APEC）會議而設立的臨時限制飛行區內操作小型無人機。兩名男子分別為 40 歲及 67 歲，警方在兩宗行動中各檢獲一部小型無人機，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

南生圍男子操作無人機拍攝 天水圍同晚再拘一人

新界北總區機動部隊人員 11 月 17 日下午約 5 時在南生圍巡邏時，發現一名 40 歲男子涉嫌未獲授權，在臨時限制飛行區內操作小型無人機拍攝。警方以涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」拘捕該名男子，並檢獲一部小型無人機。

警方同日晚上約 10 時再在天水圍拘捕一名 67 歲本地男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」。警員在第二宗行動亦檢獲一部小型無人機，該名男子正被扣留調查。兩宗案件均涉及《小型無人機令》，被捕人士尚未被法庭裁定有罪。

新界北部臨時禁飛區持續至 11 月 20 日

警務處及民航處早前公布，為配合在深圳舉行的第 33 次 APEC 領導人非正式會議，香港由 11 月 17 日凌晨零時 01 分至 11 月 20 日晚上 11 時 59 分設立臨時限制飛行區。新界北部的 A 區限制無人機、滑翔傘、飛艇、風箏、繫留氣球及大量氣球升空；無人機如要在區內飛行，必須獲警務處及民航處特別批准。

同期另設全港臨時限制飛行區 B 區，除政府飛行服務隊外，直升機及小型飛機不得在指定範圍內進行飛行活動。兩類限制針對不同飛行活動，市民應以政府公布的實際邊界及適用規定為準，不能把全港限制直接理解為全港禁止放飛無人機。

違反《小型無人機令》最高可罰 10 萬元及監禁 2 年

根據香港法例第 448G 章《小型無人機令》，未經許可在限制飛行區操作小型無人機可構成刑事罪行，違反有關法例一經定罪，最高可被判罰款港幣 10 萬元及監禁 2 年。實際刑罰須視乎涉及條文及案情而定。

警方及民航處呼籲市民在放飛小型無人機前，先到 「SUA 一站通」查看最新飛行圖及臨時限制飛行區，確認是否需要特別批准。平日曾經合法放飛的地點，在臨時限制生效期間亦可能受到規管。

資料來源：政府新聞公報、香港電台、香港01、消費者委員會