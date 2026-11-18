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維修網站 iFixit 近日拆解 Apple HomeView 智能家居中樞，發現螢幕及喇叭的黏膠非常牢固，拆機期間扯斷一個連接器，一個喇叭亦斷成兩截，情況與近年 iPad、HomePod 維修度改善不同。座檯版底座的 USB-C 接口仍可更換，但座檯版與掛牆版的內部零件不可互換。

HomeView 拆解後零件散開，螢幕、主機板、喇叭與底座各自分離

iFixit 原預期 HomeView 較易拆

iFixit 拆解 Apple HomeView 前，原本預期它會像近年的 iPad 和 HomePod 一樣較易拆開，方便更換電池或做其他維修。

初代 HomePod 要用鋼鋸才能打開，第二代已可在不損壞零件的情況下拆開。以大量使用黏膠見稱的 iPad 近年亦有進步，電池較易更換，USB-C 接口可以替換，亦終於有官方維修手冊。

HomeView 螢幕黏膠牢固 拆機時喇叭斷成兩截

iFixit 發現 Apple HomeView 的螢幕黏膠比他們近期拆過的任何 Apple 產品都更牢固。拆解時要加熱軟化黏膠，但鋁機身會把熱力帶走，要等上很長時間；而要接觸螢幕後的零件，亦要先拆開脆弱的前玻璃。

螢幕黏膠比近期拆過的任何 Apple 產品都更牢固，需加熱並慢慢撬開

螢幕後的兩個大喇叭佔據大部分內部空間。拆解期間，喇叭連接器的電線由塑膠外殼扯斷；喇叭底部的厚黏膠墊經酒精浸泡後仍未鬆開，其中一個喇叭最終斷成兩截。

喇叭底部的厚黏膠墊經酒精浸泡後仍未鬆開，其中一個喇叭最終斷成兩截

拆機期間喇叭連接器的電線由塑膠外殼扯斷

主機板下方另有一塊牢牢黏住的散熱屏蔽，把熱力導向機殼背面。iFixit 認為 Apple 把整個鋁機身變成散熱器是聰明設計，但這種散熱接合令拆主機板變得非常冒險，拆機時施加在主機板上的力度亦令團隊感到不安。

螢幕後的兩個大喇叭佔據大部分內部空間，主機板下方另有黏住的散熱屏蔽

HomeView 底座 USB-C 可換 座檯掛牆版零件不互換

Apple HomeView 座檯版的喇叭底座比較容易拆開：撕走防滑底墊，再扭開 4 粒 Torx（梅花）螺絲便可打開底板。底座的 USB-C 接口及兩個被動喇叭採用模組化設計，可以更換，電源板亦可拆出；但低音喇叭的線很短，iFixit 不知道重新組裝時如何接駁。

座檯版的底座結構較易拆開，USB-C 接口與被動喇叭採用模組化設計

螢幕與底座之間的連接線穿過轉軸，而連接轉軸與螢幕的大型 Torx 螺絲上了扭力並加了螺絲膠，位置角度又刁鑽，要用特定尺寸的棘輪才拆得出。iFixit 指出，沒有專用工具的話，就要先完全拆開螢幕一側才可分開兩半，過程很可能造成損壞。

連接螢幕與底座轉軸的大型 Torx 螺絲上了扭力並加了螺絲膠，位置刁鑽

iFixit 用 CT 掃描透視內部，發現座檯版與掛牆版設計不同，內部零件不可互換。掛牆版有額外磁石、較大而不同的主機板，以及在中間出線的 USB-C 接口；座檯版則有較大喇叭和圓形轉軸座。

掛牆版亦須另購 Schneider Home 掛牆支架，售價 59.95 美元起（約港幣 HK$468）。據 The Verge 報道，iFixit 在影片中指掛牆版喇叭較小，計及支架後花費略高，表現卻較差。

iFixit 指 Apple 未為 HomeView 設計維修 香港未在首發名單

iFixit 拆解 Apple HomeView 後認為，螢幕、喇叭和主機板的設計令維修困難，與近年 iPad 及 HomePod 的改善形成對比；底座的 USB-C 接口、部分喇叭及電源板則較易拆出或更換。

iFixit 形容為維修而設計是刻意的決定，而 Apple 在 HomeView 上沒有花這份心思。拆機時零件受損不代表正常使用時也會損壞，但難拆的設計或會令日後維修成本較高。HomeView 座檯版和掛牆版美國售價同為 299 美元（約港幣 HK$2,332）；截至 11 月 13 日，香港不在首發名單，Apple 未公布香港售價及開賣日期。

來源：iFixit