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Apple 多項網上服務於香港時間 11 月 18 日凌晨出現故障，iCloud 帳戶登入、App Store、Apple Music 等服務一度無法正常使用，Apple Pay 亦錄得大量用戶故障報告。部分 iPhone 及 Mac 用戶反映，裝置突然登出 iCloud 帳戶，之後無法重新登入。Apple 向傳媒證實事故由內部更新引致，並非網絡攻擊。根據科技網站 TechCrunch 的後續報道，Apple 官方系統狀態頁顯示，受影響服務其後已恢復。

iCloud 登入失敗 App Store 及 Apple Music 同樣出問題

Apple 服務故障於美國東岸時間 11 月 17 日上午開始，換算香港時間為 18 日凌晨。科技網站 9to5Mac 報道，多名用戶發現 iCloud 帳戶突然被登出，重新登入時遇到驗證失敗或錯誤訊息，亦有人無法在 App Store 下載應用程式。

Apple 官方系統狀態頁當時列出 iCloud 帳戶與登入服務異常，並顯示 App Store、Apple Music 及裝置上的 AppleCare 服務出現故障。其後受影響項目擴大至 iCloud Mail、iCloud 網頁應用程式，以及 Apple School Manager 等服務。有用戶在討論區反映，新 iPhone 啟用程序同樣遇到問題。

Apple Pay 高峰約 2,300 宗回報 iCloud 約 1,800 宗

根據 Reuters 引述故障監察網站 Downdetector 數據，美國東岸時間 11 月 17 日中午約 12 時 20 分，Apple Pay 接獲約 2,300 宗美國用戶故障報告；iCloud 在高峰期亦錄得約 1,800 宗報告。

Downdetector 透過用戶自行提交的資料及其他來源追蹤服務異常，報告數字並不等同實際受影響人數。Apple 尚未公布今次事故涉及多少名用戶。

Apple 指內部更新引致故障 否認涉及網絡攻擊

Apple 發言人向 Reuters 及其他傳媒表示，內部更新導致部分系統故障，大部分系統當時已重新運作，技術團隊正恢復其餘服務。公司同時表明今次事故並非網絡攻擊，但未有交代涉及哪一項更新，亦未公布更詳細的技術成因。

故障亦波及 Apple 部分零售店及內部系統。MacRumors 引述消息指出，Apple Store 店內系統一度無法正常處理購物交易，顯示今次事故影響範圍超出一般消費者服務。

香港時間 18 日早上主要服務已恢復

TechCrunch 於報道更新指出，美國東岸時間 11 月 17 日下午 6 時，即香港時間 18 日早上 7 時，Apple 官方系統狀態頁已顯示所有列出的故障解除。用戶如仍遇到登入或下載問題，可查看 Apple 系統狀態頁，了解相關服務最新狀況。

資料來源：Reuters、TechCrunch、9to5Mac、MacRumors