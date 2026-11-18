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九龍呈祥道東行在 11 月 13 日晚上至 15 日晚上進行路面維修期間，出現印有「限速」及「km/h」字樣的臨時「50」限速牌，與本港常見路牌款式不同，網民質疑款式來自淘寶。路政署 11 月 18 日確認承建商使用不符合標準的臨時交通標誌，已要求檢視全部存貨，但目前未有資料證實路牌購自哪個平台。

限速牌多出「限速」字樣 部分貼得歪斜

網民分享的現場相片顯示，呈祥道近蝴蝶谷食水主配水庫一帶，至少有兩塊臨時限速標誌與本港慣用款式不同。標誌除印有數字「50」，還有「限速」中文字及「km/h」單位。其中一塊貼在原有路牌上，但尺寸與底下路牌不符；另一塊則明顯貼得歪斜。

▲圖片來源：我係”橙葉測量師” Facebook

▲圖片來源：我係”橙葉測量師” Facebook

有網民在內地網購平台淘寶找到外觀相似的交通標誌反光貼，形容事件為「淘寶限速路牌攻港」。不過網民找到相似商品，並不足以證明工程承建商確實從淘寶採購，路政署的公開回應亦未有確認標誌來源。

工程臨時限速 50 公里 路政署要求檢查存貨

路政署表示，承建商在 11 月 13 日晚上至 15 日晚上，維修呈祥道東行近蝴蝶谷食水主配水庫的一段混凝土行車路面。施工期間，該路段車速限制需要由每小時 70 公里臨時調低至 50 公里，因此承建商須在原有車速限制標誌上加裝臨時標誌。

路政署指工程完成後，承建商已即時移除相關臨時交通標誌。署方發現標誌不符合標準後，責成承建商檢視全部臨時交通標誌存貨，並備妥足夠數量的合規格標誌，供日後道路工程使用。

香港早於 2000 年決定取消限速牌「km/h」字樣

香港常見的車速限制標誌採用紅色圓框、白底及黑色限速數字。政府在 2000 年提交立法會交通事務委員會的文件中指出，已決定取消標誌上的「km/h」字樣，改用較大的數字顯示車速限制，方便駕駛人士從較遠位置辨認。文件當時預計在 2001 年年底前完成標誌更換工作。

今次事件中，標誌的字樣、尺寸及張貼方式均受到網民質疑；路政署則已明確確認承建商所用臨時交通標誌不合標準。標誌來源和具體採購渠道仍有待確認。

資料來源：我係”橙葉測量師” Facebook、立法會交通事務委員會文件、運輸署《道路使用者守則》