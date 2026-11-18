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1990 年菲爾茲獎得主、美國理論物理學家 Edward Witten 於 11 月 17 日在香港科技大學主講「黑洞熱力學」講座。社交平台流傳的現場畫面顯示，他在講座期間打開 Anthropic 旗下 AI 聊天機械人 Claude，投影螢幕卻出現「Claude isn’t available in your region」（Claude 無法在你所在的地區使用）提示。香港至今未列入 Claude 官方支援地區名單。

科大講座探討黑洞與量子力學關係

香港科技大學官方活動日曆確認，Edward Witten 於 11 月 17 日下午 3 時至 4 時 30 分，在科大賽馬會高等研究院舉行傑出講座「Invitation to Black Hole Thermodynamics」。講座介紹黑洞熱力學的基本概念，探討這門學問如何連結重力與量子力學。科大公布的講座資訊可確認活動日期、講者與主題；Claude 地區限制畫面則來自網上流傳的現場帖文。

Witten 現為美國普林斯頓高等研究院自然科學榮休教授，長年研究弦理論及量子場論。他於 1990 年獲頒菲爾茲獎，是首位獲得這項數學獎項的物理學家。

11 月論文三度提及 Claude Opus 5.5

Witten 於 11 月 3 日上載至 arXiv 的論文《A Note On Lattice Definition of Gauge Theories With Chiral Fermions》，在正文兩處及致謝部分一次提及 Claude Opus 5.5。論文討論如何在晶格上定義涉及手徵費米子的規範理論，其中一段指出，Claude Opus 5.5 建議了一種可能的數學構造變體，讓晶格資料轉換為平滑的連續場，同時保留指定的連結變數性質。

論文亦提到 Claude Opus 5.5 提供了另一種插值步驟的建議。Witten 在致謝中明確寫道，Claude Opus 5.5 協助處理研究中的許多細節。這些是論文作者對 AI 協助範圍的描述，並不代表整項研究由 AI 獨立完成。

Anthropic 官方地區名單沒有香港

Anthropic 官方支援地區名單列有日本、新加坡及台灣等地，但沒有香港。其公布的 Claude.ai 及商業 API 支援名單均未包括香港，意味本地用戶無法透過官方正常渠道直接使用相關服務。今次網傳講座畫面所見的提示，與這項地區限制一致。

部分社交平台帖文擔心 Witten 的 Claude 帳戶會因此遭封鎖，但「所在地區無法使用」提示本身並非封號通知，目前未見可靠資料證實他的帳戶已遭封鎖。

資料來源：香港科技大學、arXiv 論文、Anthropic 支援地區、社交平台現場帖文