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Google 公布 Google Play 香港 2026 年度最佳排行榜，《威力導演 – 影片剪輯 & 影片製作》及《明日方舟：終末地》分別獲選年度最佳應用程式及遊戲。今次共有 12 款應用程式及 7 款遊戲得獎，涵蓋 AI 工作工具、親子閱讀及跨裝置遊戲。

威力導演奪最佳應用程式

Google Play 香港 2026 年度最佳應用程式由《威力導演 – 影片剪輯 & 影片製作》奪得，這款剪片工具支援摺疊式手機、平板及個人電腦，並可運用 AI 將相片、影片及文字提示詞製作成影片。

工作工具方面，《Plaud：AI 工作夥伴》獲選年度最佳生產力應用程式，可將語音筆記即時轉錄，並整理成可執行項目。《Todoist：提醒事項&日曆》則獲選年度最佳穿戴裝置應用程式，用戶可透過語音輸入及錶面快速鍵，在智能手錶記錄待辦事項及查閱日程。

娛樂及學習類別亦有多款作品得獎。《DramaBox – 全網熱門短劇、海量精品短視頻隨心看》以直向連載短劇獲選年度最佳娛樂應用程式；年度最佳兒童和家庭應用程式《Learn to Read: Reading.com》則提供可按個人進度調整的親子互動閱讀內容。

其餘 7 個應用程式獎項如下：

年度最佳創新應用程式：LINE

年度最佳技能訓練應用程式：Spark: Daily Learning Puzzles

年度最具潛力應用程式：Jiffcy－創造我們的世界

年度最佳創意展現應用程式：愛筆思畫 X (ibis Paint X)

年度最佳跨裝置應用程式：Strava：跑步、騎乘、健行

年度最佳車用應用程式：Spotify: 暢聽音樂和 Podcast

年度最佳體育迷必備應用程式：FotMob – Soccer Live Scores

明日方舟：終末地奪最佳遊戲

Google Play 香港 2026 年度最佳遊戲由《明日方舟：終末地》奪得，作品結合工廠自動化與動作角色扮演玩法，玩家需要設計生產線及調配資源。年度最佳跨裝置遊戲《異環》則在角色扮演玩法中加入都市生活、駕駛及物業管理元素。

多人及休閒遊戲獎項分別由《RO 仙境傳說：世界之旅》與《薑餅人王國》獲得。前者將經典《仙境傳說》（Ragnarok）IP 改編成 3D 開放世界遊戲，設有每週 GvG 公會攻城戰。

另外 3 個遊戲獎項包括：

年度最佳獨立製作遊戲：TOEM: A Photo Adventure

年度最佳劇情遊戲：卡厄思夢境

年度最佳持續影響力遊戲：貓咪大戰爭

《TOEM: A Photo Adventure》主打手繪風格的攝影解謎冒險，《卡厄思夢境》則以玩家抉擇推動暗黑奇幻故事。《貓咪大戰爭》應玩家要求加入 2 倍速戰鬥功能，亦有舉辦本地文化活動。

跨裝置體驗成今年榜單重點

Google Play 香港 2026 年度最佳排行榜的 19 款得獎作品中，多款支援跨裝置使用；Google 將生產力、日常實用價值及流暢跨裝置體驗列為今年 3 大本地趨勢。

遊戲方面，《明日方舟：終末地》、《異環》、《RO 仙境傳說：世界之旅》及《薑餅人王國》均支援跨裝置體驗，玩家可在手機遊玩後，回家轉到個人電腦接續進度。Google Play 應用程式及遊戲策略夥伴經理陳曉瑩表示，香港用戶傾向選擇能簡化日常流程、促進個人成長及建立真摯聯繫的數碼體驗。