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Rockstar Games 新作《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）將於 11 月 19 日推出，一名玩家近日在社交平台分享 PS5 預先下載畫面，苦笑著要由頭開始重新下載遊戲。他表示自己住村屋，網絡連線較慢，於是讓 PS5 通宵下載，卻被母親以主機太熱、擔心火警為由好心幫他關機。現在他要重新下載遊戲，但下載 200GB 需要 99+ 小時也實在太慢了，引來大批網民留言。

無奈重新下載遊戲 樓主：我晏少少加入

從玩家上載的照片可見，PS5 正在下載《GTA 6》，畫面顯示總下載量約 209.8 GB，當時只下載了約 490 MB，預計仍要 99 小時。玩家發文稱：「下載咗一晚，俾呀媽話太熱，熄咗我部 PS5。」他其後解釋自己住在村屋，所以連線速度較慢。

眼見其他玩家快將可以進入遊戲，他只好留言自嘲：「各位，大家先入洛聖都，我晏少少加入」。「洛聖都」是系列前作《GTA V》的主要城市，《GTA 6》的故事則發生在以罪惡城（Vice City）為中心的 Leonida 州。

網民笑問住亞馬遜森林 有人稱村屋光纖半小時下載完

留言區很快出現各種笑話。有網民問「師兄你喺亞馬遜森林上網？」、「師兄係北韓住？」，也有人建議「攞去 friend 屋企快手 down 完好過啦」。另一位同住村屋的玩家表示，自己家中有光纖寬頻，「半個鐘鬆啲都單完」，可見村屋的網絡條件亦有很大差異。

有網民質疑 PS5 的熱力是否真的大到要關機，留言：「你屋企得 20 呎密室？部 PS5 熱到可以整到間屋都熱埋咁勁？」樓主回覆：「老母話怕火燭。」另有人直接打趣稱：「GTA 7 見啦。」

▲網民回覆指樓主下載 GTA 6 需要 99+ 小時實在太慢，網民回覆他下載需要將 30 多分鐘

PS5 休眠仍可下載 需開啟保持互聯網連線

討論亦引出另一個 PS5 常見問題。有網民問，為何一關電視，PS5 就會自動進入休眠模式，令遊戲停止下載；其他人回覆指可在設定中取消主機跟隨電視休眠。

根據 Sony 官方說明，PS5 用戶可到「設定 > 系統 > HDMI」，檢查「啟用 HDMI 裝置連動」，按需要關閉，避免主機跟隨電視的 HDMI 控制訊號改變電源狀態。想在休眠模式繼續下載，則應到「設定 > 系統 > 省電 > 休眠模式的可用功能」開啟「保持與互聯網連線」。休眠模式與完全關機不同，主機完全關閉後無法繼續下載。

《GTA 6》預定於 11 月 19 日在 PS5 及 Xbox Series X|S 推出，已完成預先下載的玩家仍須等到正式推出時間才能遊玩。

資料來源：網民帖文及留言（讀者提供）、PlayStation《GTA 6》官方頁面、PlayStation 休眠下載設定、PlayStation HDMI 連動及省電說明