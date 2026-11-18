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運輸署路旁咪錶系統本月初故障，多區服務受影響。運輸及物流局局長陳美寶在立法會答覆中表示，事故源於營辦商清晨進行的軟件更新有缺陷，令後台系統未能與咪錶正常連接；營辦商已安排發還事故期間的咪錶收費，並承諾向政府賠償約 130 萬元。

故障當日經過 中午全面恢復

運輸署咪錶系統在 11 月 3 日早上出現故障，絕大部分咪錶由上午 10 時 45 分起逐步恢復運作，中午 12 時 10 分確定全面恢復正常。

全港約 11,000 部咪錶連接同一套後台系統，系統設有 2 個伺服器中心，分別負責市區（港島及九龍）及新界區的咪錶。

軟件更新有缺陷 無資料外洩

咪錶系統故障源於營辦商在 11 月 3 日清晨進行的軟件更新。運輸署、機電工程署及數字政策辦公室審視營辦商的事故報告後確認，新版本軟件程式有缺陷，令後台系統未能與咪錶正常連接。

政府表示，事件並非由硬件故障、網絡受破壞或黑客攻擊引起，亦不涉及個人或支付資料外洩。

賠政府約 130 萬元 另退咪錶收費

咪錶營辦商已按運輸署要求安排向使用者發還事故期間的收費，另按事故時長承諾向政府賠償約 130 萬元。

營辦商合約的服務水平協議要求咪錶整體服務可用性達 99% 或以上；重大事故須在不多於 15 分鐘內通報、45 分鐘內到場，並於事故後 3 小時內修復損壞咪錶、24 小時內修復受影響系統及其他組件。未達要求時，運輸署可施加口頭警告、書面警告甚至罰款。

更新前須通過負載測試 探索分階段推出

運輸署咪錶系統因有缺陷的軟件更新而故障，當日中午已全面恢復；營辦商除了發還收費及賠償約 130 萬元，亦承諾改變日後推出更新的做法。

營辦商承諾，日後系統更新推出前，必須先在模擬真實環境的「預備環境」通過高強度負載測試，並探索先小規模試行、再全面推展的分階段更新模式。這些做法或有助在全面推出前發現程式缺陷。

營辦商亦已加強日常實時監察及每日系統健康檢查；運輸署將於今年 12 月展開下一次全面風險評估和審計。