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新皇崗口岸由 10 月 12 日開通至 11 月 15 日，累計錄得 3,679,399 旅客人次。11 月 15 日當日有 156,354 人次出入境，是統計期內的單日最高紀錄。署理保安局局長卓孝業在立法會書面答覆表示，入境處已在離境大堂外增設 e-道登記處，政府亦透過「口岸通」及「香港出行易」等渠道公布輪候資訊。

24 小時一地兩檢 重陽假期人流考驗

重建後的皇崗口岸於 10 月 12 日開通，實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，全天 24 小時為旅客及客運車輛提供通關服務。

開通後的重陽假期，口岸迎來首次大規模人流考驗。保安局數字顯示，10 月 18 日中午 12 時至下午 2 時約有 19,000 人次經皇崗離境；另有報道指，當日部分旅客需等候 1 至 2 小時。

多名立法會議員當時指出，不少旅客沒有預先登記合作查驗 e-道，抵達閘機後才辦理手續，亦不熟悉閘機操作。

平日日均 8.8 萬人次 政府稱絕大部分輪候不超過 5 分鐘

皇崗口岸開通至 11 月 15 日，平日日均有 88,416 人次出入境旅客。政府稱這個數字比以往落馬洲管制站增加超過一倍，周末及假期日均則有 141,583 人次。

政府表示，旅客絕大部分輪候時間不超過 5 分鐘，周末及節假日等一般繁忙時段的平均輪候時間亦少於 15 分鐘。11 月 15 日晚上 8 時至 11 時高峰期間，共有 35,222 出入境旅客人次，平均輪候時間不多於 15 分鐘。

車輛方面，口岸開通至 11 月 15 日累計錄得 321,122 客運車輛架次，單日最高為 10 月 19 日的 10,338 架次。截至 10 月底，入境處及香港海關在皇崗口岸的整體人手分別為 804 人及 500 人。

離境大堂外增 e-道登記處 出行前可查輪候資訊

入境處已在皇崗口岸 L5 層旅客離境大堂外增設 e-道登記處，安排人員即時協助合資格人士登記。入境處亦在出境大堂及自助通道入口加強分流，引導未符合資格或未完成登記的旅客前往傳統櫃枱辦理出境手續。

口岸設有 134 條合作查驗自助通道及 68 個傳統人工櫃枱。18 歲或以上的合資格香港居民可用「香港 e-道」App 配合「智方便」預先登記，也可在口岸自助服務站或登記處辦理；預先完成登記或可減少排隊時間。

出行前，旅客亦可透過一站式過關資訊平台「口岸通」、「香港出行易」App 及部門官方社交平台，查看各陸路口岸旅客及私家車的最新輪候時間和特別交通安排。

深宵北行人流集中 深圳灣曾延長通關分流

新皇崗口岸開通約一個月，政府稱平日人流較以往落馬洲管制站增加超過一倍，絕大部分旅客輪候不超過 5 分鐘；入境處亦已增設 e-道登記處，部門並透過不同渠道公布輪候資訊。

政府指皇崗是目前港深之間唯一提供 24 小時旅客及客運車輛通關服務的陸路口岸，部分周末、節假日及大型夜間活動後，北行旅客和跨境車輛會集中在深夜經皇崗出境。當局已設由粉嶺公路及新田公路直達新深路的公共運輸車道（公交專道），運輸署亦已延長專道並強化道路標記。

早前特區政府與深圳達成共識，深圳灣口岸旅客及客車清關服務在 10 月 30 日及 31 日兩晚由午夜 12 時延長至翌日凌晨 2 時，分流皇崗深宵人流。計劃深夜北上的旅客，可先查看輪候資訊，考慮錯峰出行，或可避開擠塞。

來源：政府新聞公報