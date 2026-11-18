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NVIDIA 創辦人黃仁勳（Jensen Huang）11 月 17 日在社交平台 X 發表辭去行政總裁職務後首份公開聲明，承認自己在私人生活犯下嚴重錯誤，並表示願意配合董事會的獨立調查。他同時表明，若董事會認為自己回任符合股東、員工、公司及美國利益，將非常榮幸再次出任 NVIDIA 行政總裁。黃仁勳尚未獲公司重新任命。

認私人生活犯錯 為董事會造成困擾致歉

黃仁勳在聲明中感謝朋友、科技業同僚及外界過去一星期對他與家人的支持。他承認自己未能達到 NVIDIA 對所有員工訂立的行為標準，在私人生活犯下嚴重錯誤，亦為董事會帶來令他深感後悔的問題。

黃仁勳表示會為錯誤承擔全部責任，並承諾配合 NVIDIA 董事會的獨立調查。他在文末向家人表達愛意，稱餘生會努力成為值得家人信任的人。

黃仁勳於 11 月 12 日辭去 NVIDIA 行政總裁、總裁及董事會成員職務。此前他承認婚外情，外媒又報道他與涉及中國情報活動疑慮的商界人士有私人關係。相關情報指控及對公司國家安全風險的調查仍在進行，不能當作已經證實的結論。

稱員工投資者盼回歸 是否復職由董事會決定

黃仁勳說離任後收到 NVIDIA 員工、投資者、合作夥伴及客戶要求他重任行政總裁的呼聲。他表示不少人仍直接與他聯絡，討論 NVIDIA 面對的技術、市場競爭及地緣政治問題，並形容公司是一間難得一遇的企業。

他明確表示，只有董事會判斷其回歸符合相關持份者利益，自己才願意接受要求重掌 NVIDIA。這番表態並不等於董事會已邀請他復職，更沒有確認任何回任日期。

據 Reuters 11 月 17 日報道，3 名知情人士此前表示，NVIDIA 董事會當時並未考慮讓黃仁勳復職。財務總監 Colette Kress 目前暫任行政總裁。馬斯克（Elon Musk）及部分科技界人士雖然公開支持黃仁勳回歸，但董事會尚未因此宣布改變決定。

提及移民美國經歷 稱 NVIDIA 是畢生事業

黃仁勳在聲明中提及自己 53 年前移居美國，表示取得美國公民身份是人生中最自豪的時刻之一。他形容建立 NVIDIA 是畢生事業，並感謝美國提供讓公司發展至今天規模的環境。

NVIDIA 加強出口管制監督 黃仁勳 12 月赴國會接受問話

NVIDIA 11 月 17 日宣布成立董事會層級的國家安全及出口管制監督委員會，由董事 Suzanne Nora Johnson 主持，負責監察國家安全政策、出口管制合規及全球貿易風險。這是公司在高層人事變動及晶片出口爭議之後公布的新管治安排。

美國眾議院 3 個委員會同日確認，黃仁勳將於 12 月 1 日接受有逐字紀錄的問話，NVIDIA 法律總顧問 Tim Teter 則於 12 月 2 日出席。議員關注 NVIDIA 先進 AI 晶片的中國相關出口風險，以及黃仁勳的私人關係有否涉及國家安全問題。相關審查仍未有最終結論。

資料來源：黃仁勳 X 帖文、TechCrunch、Reuters、NVIDIA、美國眾議院對華特別委員會