Advertisement

韓國政府宣布，11 月 19 日舉行全國大學修學能力試驗（CSAT，俗稱韓國高考）當日，將向全國手機發送最高級別的「危急災難短訊」，藉此揭發偷偷攜帶手機進入試場的考生。這類警報無法拒收或以一般靜音設定關閉，開機手機將以最大音量響足 10.5 秒。首輪警報安排於早上 8 時 30 分發送，考試期間更會不定時突擊加發，一般市民及在韓外國人亦會收到。

全國手機突響警報 識破未交出裝置考生

韓國教育部與行政安全部 11 月 18 日公布，2027 學年度大學修學能力試驗將採用罕見的全國警報措施。按照當地《災難短訊廣播標準及營運規定》，「危急災難短訊」不同於可自行拒收的一般災難提示，手機只要仍然開機，便會以最大音量、至少 40 分貝響起 10.5 秒。

首輪警報於開考前早上 8 時 30 分發送，政府並會在考試期間不預先通知再次發送。當局希望藉突如其來的警報聲，識別考生是否將未有交出的手機藏於衣物或書包內。考生即使未有使用手機，只要在考試期間私自持有禁止攜帶的電子裝置，亦會被視為作弊並取消當次考試資格。政府表示會安排監考人員的手機不受警報干擾，盡量避免影響正常考試。

智能眼鏡及微型鏡頭配合 AI 作弊 加派監考人員

韓國政府加強保安措施，與近期有其他考試考生被揭利用隱藏式鏡頭拍攝試題，再配合 AI 工具尋找答案有關。當局憂慮智能眼鏡、微型鏡頭及無線耳機等裝置，被用於全國高考作弊，因此安排額外約 8,400 名監考人員，加強檢查考生眼鏡、衣物與隨身物品。

政府亦表示，即使考試結束，仍會繼續調查可疑個案；如考生已獲大學取錄，當局亦會研究取消入學資格等後續處分。

擬將 AI 作弊禁考期增至 10 年 修例尚未生效

韓國執政黨共同民主黨與政府 11 月 18 日達成共識，擬修訂《高等教育法》，把涉及 AI 作弊考生的禁考期由現行 1 年大幅延長至最多 10 年，並研究讓新規定適用於今年的考試。當局亦計劃加強大學取錄後才揭發作弊個案的處理機制，包括退學及限制重新入學。

不過，10 年禁考目前仍屬修例計劃，並非已正式生效的罰則，須完成立法程序才能實施。

全國民眾及外國旅客同收警報 當局提醒勿驚慌

今次警報不限於考生，韓國境內一般手機用戶及外國旅客亦會收到，當局會同時提供英文訊息。政府強調警報僅為打擊考試作弊，並非真正發生地震、空襲或其他災難，市民毋須疏散，駕駛人士亦應避免被突然響起的聲音嚇倒。

措施亦引發考試期間警報可能影響專注力的關注，尤其不同考生的考試與休息時間未必相同。政府表示會作好試場安排，盡量避免影響應考。

資料來源：韓國行政安全部、韓聯社、韓聯社（禁考修例）、Reuters