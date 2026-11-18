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NVIDIA 於美國時間 11 月 17 日公布黃仁勳辭任後首份季度業績，2027 財政年度第三季營收達 1,158 億美元，按年增長 103%。董事會主席 Harvey Jones 同日在業績電話會議表明，董事會一致接納黃仁勳辭呈，現時無意讓他重新擔任行政總裁。公司亦已委託獵頭公司物色接任人選。

董事會一致接受黃仁勳辭職 不打算讓他回任

NVIDIA 董事會主席 Harvey Jones 在業績電話會議開場表示，董事會一致接受黃仁勳辭職，並不打算重新任命他為行政總裁。Jones 在會議上沒有解釋這項決定是否有重新考慮的空間，只強調目前董事會的立場。

黃仁勳較早前在社交平台 X 發表辭任後首份公開聲明，承認個人生活犯下嚴重錯誤，並表示如果董事會認為他回任符合股東、員工、公司及美國的最佳利益，他願意重新擔任行政總裁。董事會其後在同日業績會議公開表態，與黃仁勳提出的回任意願形成對照。

Jones 亦表示，NVIDIA 不會在今次業績會議回答黃仁勳辭職的具體情況及仍在進行的調查，董事會將在適當時候再作交代。

Heidrick & Struggles 主導招聘 Colette Kress 繼續出任臨時行政總裁

NVIDIA 已聘請高級管理人員招聘公司 Heidrick & Struggles，主導尋找長期接任行政總裁的人選。董事會會考慮內部及外部候選人，但未公布新任行政總裁的確實任命日期。

公司財務總監 Colette Kress 會繼續兼任臨時行政總裁，負責領導業務。Kress 自 2013 年起擔任 NVIDIA 財務總監，今次亦由她主持主要業績說明。Harvey Jones 則在黃仁勳離任後出任董事會主席。

第三季營收按年增長 103% 資料中心收入達 1,076 億美元

NVIDIA 公布截至 2026 年 10 月 25 日止第三季營收為 1,158 億美元，較上一季增長 20%，按年增長 103%。路透社引述 LSEG 數據指出，市場原先預期營收約 1,091 億美元，實際表現高於預期。

資料中心業務第三季收入達 1,076 億美元，按年增長 110%，較上一季增加 21%。儘管公司正處於行政總裁交接期，這項佔整體業務大部分的收入仍保持增長。

第四季預測營收約 1,300 億美元 高於分析師估計

NVIDIA 預計 2027 財政年度第四季營收約為 1,300 億美元，預測幅度上下浮動 3%。路透社引述 LSEG 數據指出，分析師平均預期為 1,252.5 億美元，公司的預測高於市場共識。

公司這次業績是黃仁勳離任後首次由臨時行政總裁主導的季度財報。業績公布與董事會對前行政總裁復職的正式回應同日在美國發生，兩項消息亦成為市場關注焦點。

資料來源：NVIDIA 財報、NVIDIA 業績電話會議逐字稿、Reuters