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日本 JR 東日本 11 月 18 日公布交通 IC 卡 Suica 新吉祥物，由一隻紫色兔子接替服務了 25 年的「Suica 企鵝」。紫兔在 166 萬 4,399 票中獲得 86 萬 152 票，以 51.7% 得票率勝出。Suica 企鵝將於 2027 年 3 月 31 日退休，新角色於 4 月 1 日正式接棒。

166 萬票選出新吉祥物 紫兔以過半票數勝出

JR 東日本早於 9 月公開 3 款候選設計，並在 9 月 8 日至 23 日開放網上投票。除了最終當選的紫色兔子，另外兩款分別是橙色松鼠，以及一隻背着小包的橙色動物角色。紫色兔子以 B 案身份參選，獲 860,152 票，佔總票數 1,664,399 票的 51.7%。

新角色有兩隻向左右伸展的大耳朵、圓潤身軀和一張大笑臉。原案由日本插畫家世戶 Hiroaki（世戸ヒロアキ）設計。他表示設計時着重角色在各種場景中的辨識度，並樂見投票期間已有人在社交平台創作相關同人畫作。

紫色兔子被網民稱「毒兔子」 更與大阪世博脈脈相比

紫色兔子的外形在日本社交平台 X 引起討論，網民替牠起了「毒兔子」（毒うさぎ）暱稱，相關字眼登上熱門趨勢。有網民以大阪・關西世博官方吉祥物「脈脈」（ミャクミャク）作比較，笑稱「西有脈脈，東有毒兔子」。這只是網民暱稱，並非 JR 東日本公布的正式名字。

按照設計者介紹，紫色融合了象徵「安心」的藍色，以及象徵「感動」的紅色。新角色身上的顏色、造型及動作，都與 JR 東日本希望傳達的品牌理念有關。

Suica 新吉祥物公開徵名 12 月 15 日截止投稿

JR 東日本由 11 月 18 日下午 3 時起公開徵集紫兔的正式名字，截止時間是 12 月 15 日下午 3 時 59 分，以上均為日本時間，即香港時間下午 2 時開始、12 月 15 日下午 2 時 59 分截止。有興趣的讀者可到 Suica 官方徵名網站 查看參加方法，並連同名字的由來及寓意一併投稿。

JR 東日本表示，所有按規定提交作品的參加者可獲限定數碼壁紙，款式從 3 款中隨機送出 1 款。官方不會純粹按投稿次數決定名字，評選委員會會一併考慮含義與品牌形象。正式名稱預計於 2027 年 3 月 31 日新舊吉祥物交接儀式上公開。

Suica 企鵝陪伴乘客 25 年 交通卡品牌迎來轉變

由插畫家坂崎千春設計的 Suica 企鵝，自交通 IC 卡 Suica 在 2001 年推出時便擔任品牌形象角色，經常出現在車站宣傳、商品及卡片設計之中。JR 東日本將在 Suica 推出 25 周年之際讓企鵝「畢業」，由新角色延續品牌宣傳工作。

JR 東日本正推動「Suica Renaissance」計劃，希望將 Suica 由乘車及小額付款工具，擴展為連結交通、消費及地區生活服務的平台。今次吉祥物交替亦是計劃的一部分；JR 東日本將透過新的角色加強與用戶及地區社群的聯繫。

資料來源：JR 東日本官方公告、ORICON NEWS