Advertisement

小米早前就預告最新旗艦手機 18 Pro 及 18 Pro Max 在香港發佈，今日小米就正式宣佈在香港推出這兩部都擁有一大一小雙熒幕的直板旗艦手機，亦公佈了開賣詳情。同場小米亦宣佈推出多件 AIoT 新品，現在就為大家簡單介紹一下吧。

開賣詳情一覽

今次開賣的新品，除了小米最新推出的 18 Pro 及 18 Pro Max 旗艦手機，亦推出了一系列的 AIoT 新品，以下 Edward 就先列出各項新品的開賣詳情。

小米 18 Pro / 18 Pro Max：雙熒幕 多一面萬千可能

背部副熒幕全面進化：雙向取景翻譯與生活助理

小米 18 Pro 及 18 Pro Max 機背配置 2.7 吋 AMOLED 觸控副熒幕，帶來多項突破常規的交互功能。拍攝人像時，副熒幕提供雙向即時預覽，被攝者能即刻調整站姿與神態；自拍用家更能直接調用後置主鏡頭取景，徹底解決傳統前置鏡頭質素不足的問題。商務溝通方面，手機內建面對面雙向即時翻譯系統，用家面向主熒幕說話，譯文即時投射於機背副熒幕，跨國對話毋須來回遞交手機。日常生活中，副熒幕支援全天候小工具，可常駐顯示登機證、八達通或港鐵乘車二維碼，過閘時直接感應。當電量低於 10% 時，副熒幕會自動切換為獨立極限省電模式，只保留通話、通訊訊息與基本導航，顯著延長緊急待機時間；開會時只需將手機正面朝下放置，背部熒幕僅以微光顯示重要通知圖示，既保護私隱又避免亮光干擾。

▲今次小米一口氣推出兩部旗艦手機，分別是小米 18 Pro Max（左）及小米 18 Pro（右）。

▲小米 18 Pro 系列最大特色，就是機背頂部鏡頭旁邊多了一個 2.9 吋 AMOLED 熒幕，官方稱它為「妙享背屏」，它功能多多，首先就是可以在其上顯示多種「萌寵」，而且不是牆紙，而是會動的動畫。

▲另外，當收到信息或應用的通知時，亦無需開啟主熒幕，只需使用妙享背屏即可預覽甚至進行簡單跟進操作。

▲另一個功能就是可以短暫將重要事項像便利貼般貼在妙享背屏，方便隨時查閱。

▲基本上 QR Code 門票、重要提醒或喜歡的圖片都可以用這功能貼在機背熒幕上。

▲另外，不少第三方 APPS 亦可以在妙享背屏上作簡單操作或顯示重要資訊。

▲它更可以用來作 AI 實時翻譯功能，基本上說外語的對方可以從背屏看到翻譯的說話，雙方溝通變得更加直接及簡單。

▲當然，妙享背屏亦可以方便大家自拍時以主鏡頭拍攝並以背屏作預覽，更方便拍出更高質素的自拍相片（相比使用前鏡自拍而言）。

▲另一個拍攝時使用背屏的好方法，就是當大家使用主相機為朋友拍照時，對方可以透過背屏預覽拍攝效果及取景範圍，然後再拍攝，效果對方肯定會滿意了。

▲當然，大家可以在拍攝影片時，以主鏡頭拍攝並以背屏預覽，可說是 Vlogger 拍攝的好助手。

▲妙享背屏另一個十分好用的功能，就是用家可以透過 AI 自建小工具，以方便日常生活或增加樂趣。它是建基於 Gemini 4 Argon 大模型而設，用家只需要以文字輸入相關小工具的設計及功能，它就會生成一個相關小工具，讓大家可以在背屏上使用，無論是想建立一個搖骰子的 APP，還是想做一個學習外語的小工具都無問題。

▲用家可以放入多個 APPS 或小工具使用，亦可以在設定內調整顯示在背屏的 APPS 或小工具項目。另外據 Edward 現場向官方查詢，表示暫時小米未有限制用家生成 APPS 的數量，亦暫時完全免費（換言之生成 APPS 無需受 tokens 限制），大家可以多多體驗。

▲基本上不少生活化的功能，甚至用來創作小遊戲用來消磨時間都無問題。

▲另一項功能就是 AI 生成牆紙，這功能會在 12 月內推出。

▲用家可以將一張相片，以 AI 生成為動畫並顯示在背屏上。

徠卡光學影像系統：雙 2 億像素遠攝突破

影像規格迎來顯著升級，小米 18 Pro 系列搭載新一代徠卡 Summilux 光學三鏡系統。主鏡頭採用 2 億像素 1 吋超大感光元件，配備 f/1.4 大光圈與高精度 OIS 光學防震，大幅提升暗光捕捉細節能力。長焦部分同樣配置 2 億像素潛望式鏡頭，支援 5 倍光學變焦、10 倍無損裁切及最高 100 倍數碼變焦，同時具備長焦微距對焦能力，微小紋理清晰可見。超廣角鏡頭則達到 5,000 萬像素，提供 122 度超闊視角並有效校正邊緣變形。新機支援徠卡經典與生動雙畫質色彩調校，錄影規格提升至 8K 影片拍攝及 4K 120fps 慢動作錄影，配合機背副熒幕，創作者單手就能完成專業級高畫質 Vlog 影片拍攝。

▲今次小米 18 Pro 系列的鏡頭，與上代 17 Pro 系列（香港未有推出行貨）相比，最大分別就是妙享背屏與鏡頭是採用一體式平整背屏設計，而且擁有 1.22mm 超窄邊框，看起來更加順眼。

▲鏡頭方面，小米 18 Pro 系列均內建了雙 2 億像素鏡頭，分別為主攝鏡及長焦鏡，而超廣角鏡則為 5,000 萬像素。

▲另外，兩個 2 億像素鏡頭均內建了大感光元件，長焦鏡的感光元件尺寸為 1/1.56 吋，主攝鏡的更大達 1/1.28 吋，換言之由 23mm 到 300mm 焦段，用家均可享受大感光元件帶來更多進入光線，更明亮更清晰的成像效果。

▲主攝鏡採用了光影獵人 960 感光元件，值得留意的是只有小米 18 Pro Max 的主攝鏡是支援 LOFIC 功能。

▲至於長焦鏡則採用了 HP5 感光元件。

▲另一個小米 18 Pro 系列的新功能，就是加入了「傳奇一瞬」這個拍攝模式，它採用了小米 AI 影像大模型驅動，可提供經典黑白、當代經典及 Iconic CCD 三種效果供用家選用。

▲以上就是 3 種模式拍出來的效果。

▲傳奇一瞬亦支援拍攝人像模式相片。

▲至於拍片方面，小米 18 Pro 系列支援最高 8K30p 格式，而 4K120p 或以下像素亦支援 Dolby Vision 格式，另外它亦支援 OIS 及 EIS 防手震，而支援 LOFIC 功能的 18 Pro Max，LOFIC HDR 更達到 16.2EV。

Snapdragon 8 Elite 旗艦晶片與 8,500mAh 巨電配置

硬件規格方面，小米 18 Pro 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，頂級的 18 Pro Max 更升級至 2nm 製程的 Extreme 版本，CPU 時脈飆升至 5.0 GHz，配合環形冷泵散熱系統，長時間高負載運算依然保持冷靜穩定。電力續航是今代重大亮點，兩款機型均改用新一代高密度矽碳負極電池，6.4 吋 Pro 版內建 7,000 mAh 電池，6.9 吋 Pro Max 版更突破至 8,500 mAh 超大電量，兩者均支援 100W 有線極速快充及 50W 無線快充。正面熒幕配備 2K 120Hz LTPO 面板，峰值亮度達 4,500 nits；機身更直接整合硬件級電子防窺技術，一鍵即可限制左右兩側視角，在車廂等公共場合有效防止旁人偷窺通訊內容，同時確保正面觀看色彩不受減損。

▲硬件規格方面，小米 18 Pro 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，頂級的 18 Pro Max 更升級至 2nm 製程的 Extreme 版本，CPU 時脈飆升至 5.0 GHz。

▲採用新處理器的小米 18 Pro 系列，雖然處理器效能未有十分大的提升，但圖像處理及 NPU 運算能力卻提升了不少。

▲配合環形冷泵散熱系統，長時間高負載運算依然保持冷靜穩定。

▲電力續航是今代重大特點，兩款機型均改用新一代高密度矽碳負極電池，含矽量達到 28%。

▲因此電量亦有提升，小米 18 Pro 電池為 6,000mAh，小米 18 Pro Max 更達到 7,050mAh。

▲主熒幕方面，小米 18 Pro 內建了 6.4 吋熒幕，而 18 Pro Max 熒幕尺寸更達到 6.9 吋，而且兩者均是採用小米 HyperRGB 2.0 AMOLED 熒幕，不但解析度達到 1.5K，而且峰值亮度更高達 4000 尼特。

▲小米 HyperRGB 2.0 熒幕採用了獨立定向像素級掩膜工藝，像素排列有別於一般熒幕的菱形設計。

▲亦因此種新排列設計，令小米 18 Pro 系列可以加入智能防窺功能，用家可以選擇整塊熒幕擁有防偷窺效果，亦可選定指定應用程式通知加入防窺功能。

▲此外，當有人從背後偷窺你的熒幕時，前鏡亦會偵測到，並在頂部彈出相應通知。

▲小米 18 Pro 系列亦終於新增了獨立 AI 按鍵，用家可一按進行 AI 翻譯、AI 語音筆記、開關防窺功能、靜音、進入勿擾模式或啟動相機，而日後更會透過 OTA 方式陸續加入更多支援功能。

▲今次的小米 18 Pro 系列，無論是 18 Pro 還是 18 Pro Max，均設有白色、黑色、夜藍、以及國際版獨有的暗影紅色（左至右）。

▲當中暗影紅色（右）看起來高貴大方十分特別，而且用色亦與它的金屬材質十分呼應。

▲以上是小米 18 Pro 系列手機的詳細功能一覽，以及 18 Pro 與 18 Pro Max 不同之處比對表。

同場加映一：米家三區洗衣乾衣機 Pro

米家三區洗衣乾衣機 Pro 14.5kg 採用創新的三滾筒架構，由底部 12.5kg 主滾筒及頂部兩個各 1kg 的迷你滾筒組成，配備完全獨立的供水與排水系統，徹底杜絕外衣與貼身衣物的交叉感染問題。頂部雙迷你滾筒專為內衣褲、嬰兒服飾或絲質面料而設，支援 12 分鐘超高速快洗與 35–40°C 輕柔低溫烘乾；底部大滾筒則可一次過清洗全家多日衣物或厚重被套，最快 32 分鐘完成深層潔淨。三個滾筒支援同步運作，洗滌過程相比傳統逐批清洗節省 68% 時間與 48% 用水量。

清潔與日常護理方面，新機引入 OxygenCare 活氧護理技術，利用金剛石塗層電解模組產生高濃度活性氧，無須化學添加劑即可分解頑固污漬與游離染料，達到防染色、99.99% 除菌及 100% 除蟎效能。機身配置 AutoDose 智能投放系統，自動偵測各滾筒內的衣物重量並精準配比洗衣液，注入一次即可滿足約一個月用量。機體內部採用一體式高強度鋼架配合獨立懸掛減震系統，即使三筒同時以最高 1,400rpm 高速脫水，機身依然維持平穩寧靜。用家亦可透過米家 App 遙控洗滌進度，或連動 Google Assistant 及 Alexa 進行語音操作。

同場小米亦展示了米家洗衣乾衣機 9kg 及 10.5kg，兩款機型均採用 DD 直驅變頻摩打，大幅減低脫水震動與運轉噪音，機件運作更平穩耐用。洗烘規格方面，機身支援 99.99% 高溫蒸氣除菌與除蟎程序，深入衣物纖維帶走深層污漬；內建微蒸氣空氣洗功能，毋須浸水即可利用循環熱風撫平褶皺並消除煙味及火鍋異味。乾衣系統配備智能溫濕感應器，實現「衣乾即停」避免過熱烘乾損傷衣物面料。配合 95°C 高溫筒自潔功能，有效防止洗衣筒積聚霉菌及水垢。用家亦可透過米家 App 自訂洗滌程序、遙距啟動及預約洗衣時間，輕鬆應對小家庭與多人口日常衣物護理。

同場加映二：小米 Clip

小米全新耳夾式耳機 Xiaomi Clip 採用開放式耳夾設計，單邊僅重 5.5g，內部骨架採用記憶合金材質，緊貼耳廓且佩戴穩固，劇烈運動亦不易滑落。聲學配置方面，機身內置 11mm 動圈單元，獲得 Hi-Res Audio Wireless 無線高解析音訊認證，同時配備 4 麥克風及 AI 智能降噪技術，大幅削弱戶外風噪以確保通話人聲清晰。機身支援 IP57 防水防塵規格，配合充電盒可提供長達 38 小時總續航力。系統層面除深度融入 Xiaomi HyperOS 生態外，更原生支援 Apple Find My 尋找網絡，即使 iPhone 用家亦能精準追蹤耳機位置。

同場加映三：小米 Watch S5 41mm

小米全新智能手錶 Xiaomi Watch S5 41mm 是早前推出的小米 Watch S5 的較細錶面版本，它主打時尚奢雅工藝，錶身厚度僅 9.9mm，採用不銹鋼材質結合靈動錶耳設計，佩戴更貼合手腕弧度。正面配置 1.32 吋 AMOLED 圓形螢幕，配合一體玻璃工藝，視覺通透且邊緣觸感圓潤。手錶在常規使用下具備長達 14 日超長續航力，告別頻繁充電煩惱。系統運行 Xiaomi HyperOS，內置多款可互動的萌寵錶盤增添趣味，同時支援超過 150 種運動模式及全方位健康數據分析，並特設女性健康關懷功能，兼顧外觀穿搭與日常健康監測需求。定價方面，它設有極致黑、淡藍色及陶瓷白 3 隻顏色，前兩者為 $1,499，陶瓷白色定價則為 $1,699。

同場加映四：米家風扇燈 36 吋

米家風扇燈 36 吋結合全光譜照明與氣流對流系統，燈具模擬自然日光光譜，能高度還原物件真實色彩。氣流調節方面具備自然微風模式，並支援雙向運轉：夏季順轉吹送穩定涼風以加強降溫；冬季逆轉抽風促進暖氣對流循環，適合一年四季使用。機身特設一鍵睡眠模式，能按作息自動協調風速與光線強度。系統除支援米家 App 遙距設定外，亦原生相容 Xiaomi Home、Alexa 及 Google Home 等多個智能家居生態，讓用家直接以語音指令控制開關及風速。

同場加映五：米家多向掃震電動牙刷 Pro

米家多向掃震電動牙刷 Pro 搭載全新研發的多向掃震摩打，將立體擺幅與高頻震動結合，帶來專業級潔牙體驗。機身內建智能牙面識別技術，能自動感應刷毛接觸的齒面角度，即時調整清潔策略。刷柄特別嵌入彩色智能螢幕，讓清潔覆蓋率、清潔評分及電量等各項數據一目了然。針對日常用力過猛或施力不均的問題，機身支援雙向壓力提醒，即時監測刷牙力度以保護牙齦健康。機身提供深紫及香檳金兩款質感配色，兼顧外觀設計與日常護齒效能。

同場加映六：小米 Sound INF

小米全新戶外藍牙喇叭 Xiaomi Sound INF 主打戶外派對體驗，具備 150W 旗艦重低音輸出，配合低音增強技術呈現強勁深沉的聲音表現。新機支援最新 Auracast 無線連接技術，可一鍵無線互聯多部喇叭組合立體聲效，輕鬆擴展音樂覆蓋範圍。機身兩端加入 3D 幻彩燈光，能隨音樂節奏即時聯動變化。針對戶外多變環境，機身達到 IP68 最高等級全天候防水防塵標準，沙灘派對或露營遇水亦能如常運作。電量方面具備 28 小時超長續航力，同時支援 15W 反向充電，隨時化身流動電源為手機應急充電。

同場加映七：小米 Soundbar Pro 2.1 ch

小米全新家庭影院級條形喇叭 Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch 採用 2.1 聲道配置，由長條音箱內兩組全頻揚聲器配合獨立 6.5 吋外置無線重低音箱組成，峰值輸出功率高達 300W。重低音箱單獨提供 180W 強勁低頻，以 2.4GHz 無線與主機連接，客廳擺位無須受線材牽絆。新機支援 Dolby Audio 及 DTS Virtual:X 雙音訊解碼技術，營造包圍感強烈的環迴立體聲與立體上空音場，並預設電影、遊戲、音樂及新聞等 6 種場景音效模式。機身外殼採用蜂窩髮絲紋金屬網格，支援桌面擺放或掛牆安裝；連接方面齊備 HDMI (ARC)、光纖、同軸及藍牙 5.0 介面，更內建 NFC 感應區，用家以手機輕觸音箱頂部即可瞬間播放音樂。

同場加映八：小米掃拖機器人 6 Max

最後一件為大家介紹的小米 AIoT 新品就是小米掃拖機器人 6 Max，新機搭載品牌史上最強的 35,000Pa 超大吸力，配備雙刀片毛髮切割主刷，杜絕寵物毛髮纏繞問題。清潔結構方面，新機首創邊刷、滾筒及角落清潔拖布「三重外擴機械臂」，沿牆邊與桌椅腳清掃時自動向外延伸，邊緣覆蓋率高達 99.7%，結合 16 孔即時活水噴灑與污水刮除回收系統，徹底避免拖布愈拖愈髒。機身頂部採用 dToF 可升降雷達，進入梳化或床底等低矮空間時自動降低高度，靈活穿梭低至 9.3cm 的夾縫；底盤配合仿生雙機械足結構，能直接跨越高達 6cm 的垂直台階門檻。機身同時內建三鏡頭 AI 全景避障系統，可精準辨識逾 320 種家居障礙物及 47 種污漬。隨機配備的全能基座支援 85°C 高溫洗布、50°C 熱風烘乾以及最長 75 天自動集塵，實現全自動地面打理。