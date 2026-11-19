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AMD 確認將於 2027 年 1 月 5 日在拉斯維加斯舉行 CES 2027 活動，計算與圖形業務主管 Jack Huynh 在 X 預告，會在活動上讓外界一窺未來發展。AMD 未公布產品名稱或規格，預告圖上的「A」形圖案亦未解釋含義，已引來新一代顯示卡架構 RDNA 5 及處理器架構 Zen 6 等未證實猜測。

計算與圖形業務主管在 X 親自預告

Jack Huynh 在 X 發出 AMD 的 CES 2027 活動預告，形容這是「下一個計算時代」，又表示期待在 CES 讓外界初步看到即將推出的東西。活動定於美國太平洋時間 1 月 5 日上午 10 時，在拉斯維加斯 Mandalay Bay 舉行。

他是 AMD 計算與圖形業務高級副總裁兼總經理，2023 年 4 月出任。上一屆 CES 2026 由 AMD 主席兼行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）發表主題演講，但今屆活動的形式及主講人尚未公布。

神秘「A」形圖案 傳與 RDNA 5 命名相似

AMD 預告圖以發光的晶片為主體，風格化圖案被外界猜測與 RDNA 5 或 Zen 6 有關

AMD 的預告圖有一個風格化圖案，看起來像字母「A」，亦像向上的箭頭。外國硬件新聞網站 VideoCardz 指出，圖案與傳聞中下一代圖形架構 RDNA 5 所用的 AT 命名有些相似，但單憑外觀將兩者連繫只是猜測。

傳聞中的晶片代號包括 AT0、AT2、AT3 和 AT4，AT 據報代表 Alpha Trion。另有爆料人稱 RDNA 5 顯示卡可能要到 2027 年下半年才公布，該網站因此認為 CES 完整發布 Radeon 顯示卡的機會較低，但不排除會預覽架構。

另有推測指向 Zen 6 手提電腦處理器

外界亦猜測 AMD 的預告與新一代處理器架構 Zen 6 有關。VideoCardz 作者估計預告最可能與 Zen 6 相關，理由是 AMD 剛發布伺服器處理器 EPYC 新系列，下一步自然是消費級 Zen 6 處理器。

另一個硬件網站 OC3D 指，AMD 已隨新 EPYC 系列推出 Zen 6 架構，並推測「A」形圖案可能象徵手提電腦轉軸，AMD 或會在 CES 公布採用 Zen 6 的手提電腦處理器。

內地科技網站 IT 之家則推測，活動可能涉及代號 Medusa Point 的流動處理器及代號 Olympic Ridge 的桌上電腦處理器。另有推測認為圖案可能與新命名或品牌調整有關，甚至有說法指最壞情況是「A」代表 AI，以上說法均未獲 AMD 確認。

已確認時間地點 香港時間 1 月 6 日舉行

截至發稿時，AMD 只確認了 CES 2027 活動的時間和地點，未透露產品類別，RDNA 5、Zen 6 等說法仍屬推測。活動換算為香港時間是 2027 年 1 月 6 日凌晨 2 時，「A」代表甚麼屆時應有答案。

來源：Jack Huynh on X、Videocardz、OC3D、Ces