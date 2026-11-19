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Tesla 暨 SpaceX 行政總裁 Elon Musk 隨美國總統特朗普（Donald Trump）抵達深圳，出席 11 月 18 至 19 日舉行的第 33 屆亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議。他是唯一隨行的商界人士，同日在 X 發文，問常用來形容中美關係的「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）是否真的可以避免。

修昔底德陷阱是甚麼 新舊大國歷史上常有戰爭

修昔底德陷阱源自古希臘雅典將軍兼史學家修昔底德對伯羅奔尼撒戰爭（Peloponnesian War）的記載：雅典迅速崛起令斯巴達感到恐懼，兩個城邦之間的戰爭因而無可避免。

哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）在 2010 年代初推廣這個說法。他是哈佛甘迺迪學院創院院長，曾任美國克林頓政府助理國防部長，亦曾與習近平會面及多次訪華。

用於現代國際關係時，修昔底德陷阱指崛起中的大國威脅現有主導大國的地位，雙方的緊張關係歷史上往往演變成戰爭。這個說法常用來形容中美關係。

帖文希望避開陷阱 稱最有趣結局往往最可能發生

Elon Musk 在 X 發文問修昔底德陷阱是否真的可以避免。他表示希望可以，但又指最有趣的結局往往最有可能發生。

他隨特朗普抵達深圳當晚，傳媒拍到他坐在車隊的隨行巴士上，前往特朗普入住的深圳東海朗廷酒店。這則帖文在他隨特朗普訪華期間發出，外界或會聯想到他對中美關係前景的看法。

習近平 5 月反問 9 月稱「可以跨越」

Elon Musk 隨特朗普到深圳出席 APEC 期間發文，問修昔底德陷阱能否避免。習近平亦經常以這個說法談中美關係，今年 5 月曾反問兩國能否避開陷阱；據中方官方通稿，他 9 月則表示陷阱可以跨越。

習近平早在 2014 年接受 HuffPost 專訪時已提及修昔底德陷阱。今年 5 月他在北京與特朗普舉行峰會時，以反問形式提出中美能否避開這個陷阱。

到了 9 月，習近平對美國進行 11 年來首次國事訪問。據中方官方通稿，他抵達白宮與特朗普會面時表示「修昔底德陷阱是可以跨越的」，與 5 月反問能否避開的說法不同。

來源：Rti、TechFlow、CNBC