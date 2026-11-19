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《GTA 6》歷經多年開發終於正式推出。遊戲內藏有趣味彩蛋，既自嘲 Rockstar 開發本作歷時多年，亦暗指系列起源與未來動向。

玩家在《GTA 6》可透過主角 Jason 與 Lucia 的手機，打開類似 Instagram 的社交平台 Snapmatic。平台內有海量帖文、影片與留言，並會隨劇情推進持續更新，內容涵蓋遊戲內事件的討論、惡搞改圖、陰謀論、搞笑短片及日常分享。玩家在遊戲開局階段翻看 Snapmatic 即可找到相關帖文，有遊戲世界內的網民抱怨，大家竟然先等到兒童卡通改編遊戲，卻遲遲等不到《Race and Chase 7》。

不少玩家或許不知道，Race and Chase 正是《GTA》系列最初的開發代號。初代俯視角《GTA》定型為現今模樣之前，原本定位為街頭賽車遊戲，玩家可選擇扮演街頭車手競速，或者扮演警察追捕車手，遊戲因此命名為「Race’n’Chase」。隨着遊戲開發方向演變，遊戲名稱亦隨之更改，而《Race and Chase 7》明顯在影射《GTA 7》。

Snapmatic 上這則「竟然先推出《Barnyard Blue》改編遊戲，仍未等到《Race and Chase 7》」的帖文，明顯是 Rockstar 的幽默自嘲，呼應現實中網民多年來經常在留言區調侃「不敢相信在《GTA 6》推出前我們竟然先等到 XX」。看來在《GTA 6》的遊戲世界裡，玩家同樣苦等新款《Race and Chase》多時，這種漫長等待的煎熬可謂感同身受。

《Race and Chase》其實並非首次在《GTA》系列登場。玩家在《GTA Online》內便可找到 3 款不同版本的《Race and Chase》街機賽車遊戲。若這 3 款作品對應系列首 3 代，那麼 4 代及 5 代應該早已脫離單純的街機賽車範疇，發展成令玩家對《Race and Chase 7》期待已久的大型作品。祝願各位玩家等待順利，希望漫長期待最終有所回報。

來源：Kotaku