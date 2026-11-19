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Rockstar Games 開發的《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）於 11 月 19 日正式推出，香港警察同日借遊戲熱潮，在社交平台發布模仿《GTA》封面風格的 AI 生成圖片，提醒市民現實中的違法行為不能像遊戲一樣消除通緝星級或重新讀取存檔。警方並以遊戲常見的「MISSION PASSED」字眼，帶出維持社區平安的訊息。

警方引用 GTA 通緝星級 提醒違法不能重新開始

香港警察在帖文中寫道：「現實生活，一旦右上角亮起★，冇得消星，更加冇得 Load Save！香港每一條街道都保持平安，就係最型嘅 MISSION PASSED」。

《GTA》系列設有通緝星級系統，玩家在遊戲中作出違法行為後，會引來警員追捕；在遊戲世界中，玩家可以設法避開追捕，也可以載入存檔重新遊玩。警方借用玩家熟悉的「消星」及「Load Save」術語，希望市民明白現實中的違法行為可能帶來法律後果，不會因為重新開始便一筆勾銷。

警方帖文最後把「MISSION PASSED」由遊戲中的完成任務提示，轉化成維持香港街道平安的訊息，呼籲市民遵守法例。

GTA 以犯罪題材聞名 有網民質疑警方借題宣傳

《GTA》系列以開放世界及犯罪故事聞名，玩家在遊戲中可駕駛汽車、參與搶劫及與警察槍戰。系列過去亦因暴力和成人內容引起爭議。警方今次選用《GTA》風格的宣傳圖，與遊戲題材形成反差。

有網民在警方帖文下留言：「玩 ig post 個個同事知唔知咩係 GTA？」質疑警方是否了解遊戲內容，認為以犯罪遊戲作守法宣傳未必恰當。警方帖文傳達的訊息則是，遊戲中的角色可以逃避追捕或重新讀檔，現實生活中每個人都要為自己的行為承擔責任。

資料來源：香港警察社交平台帖文、Rockstar Games