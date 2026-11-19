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密碼管理工具 NordPass 發表第八版年度最常用密碼榜，「123456」在 8 年內第 7 次登上榜首。NordPass 同時指「minecraft」及「skibiditoilet」等追潮流的密碼容易加入撞庫字典，並稱這類流行文化密碼可在數秒內破解。

NordPass 密碼榜「1234」打入頭 10 位

NordPass 第八版常見密碼榜的頭 10 位中，「1234」新入榜，「password」則由第 6 位跌至第 7 位。榜單數據取自資料外洩事件。

AI 普及令破解密碼比以往更容易，愈來愈多登入資料在外洩事件中更快流出；即使密碼已經雜湊（hash），即經單向運算轉換後才儲存，也更容易破解。

NordPass：潮流密碼數秒可破

NordPass 指追潮流或與粉絲文化有關的密碼非常差，因為這類密碼跟隨潮流，攻擊者很容易把它們加入撞庫字典，例如早年的「minecraft」及近年的「skibiditoilet」。撞庫即攻擊者用收集得來的密碼組合批量嘗試登入；NordPass 表示這些流行文化密碼都可在數秒內破解。

潮語出現在密碼榜上已有先例。NordPass 去年第七版榜單按世代分析，1997 至 2007 年出生的 Z 世代最常用密碼中，「skibidi」排第 7 位。

密碼管理 App 開發商 PanicVault 指，「starwars」「batman」及「pokemon」等字眼亦經常出現在較廣泛的常見密碼榜。IT 管理軟件公司 Devolutions 則指 Z 世代是最常借用流行文化及網絡潮語作密碼的世代；按這種習慣推論，年輕用家使用潮流密碼的風險或會較高。

哪些密碼要避免？名字加數字也上榜

NordPass 榜單上的常見密碼包括「123456」「12345678」等連續數字，以及「password」和「admin」等字眼。NordPass 亦觀察到大量以名字或姓氏加數字的變體，例如「kristian123」及「Joan89」。

Devolutions 分析 NordPass 去年榜單時指出，有些密碼看似複雜，實際只是以可預測的方式用符號取代字母，例如「P@ssw0rd」。NordPass 去年榜單亦列出愛國字眼、粗口、幸運數字、品牌及運動迷等類別。

NordPass 建議改用通行密鑰及多重認證

NordPass 第八版榜單顯示「123456」在 8 年內第 7 次登頂，公司亦指「minecraft」等潮流密碼容易收進撞庫字典，數秒內可破解。NordPass 建議盡量改用生物識別或通行密鑰（passkey）登入，並啟用多重認證（MFA）。

如果仍需使用密碼，NordPass 建議避開常見密碼榜上的密碼及流行文化潮語。改用密碼管理工具、通行密鑰及多重認證，或可降低撞庫風險；不妨檢查自己常用的密碼有沒有包含這些容易辨認的字眼。

來源：NordPass