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NVIDIA 行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）辭職後，董事會委任的獵頭公司據報已接觸 Arm 行政總裁 Rene Haas，將他列為繼任人潛在人選。他曾在 NVIDIA 任職 7 年，2022 年 NVIDIA 收購 Arm 破局後接掌 Arm；Arm 就傳聞拒絕評論，NVIDIA 董事長則據報已表明無意讓黃仁勳回任。

黃仁勳請辭 董事會委獵頭找新 CEO

NVIDIA 行政總裁黃仁勳 11 月 12 日辭職，其後發表書面聲明，承認私人生活上犯了嚴重錯誤，表示會合董事會的獨立調查；若董事會邀請，他願意回任。

據報 NVIDIA 董事長 Harvey Jones 在第三季業績會議上表示，黃仁勳的個人行為被揭露不符合公司行為準則後請辭，董事會一致接受辭呈，無意讓他回任。他又表示，董事會已委任高管獵頭公司 Heidrick & Struggles 物色正式繼任人，內部及外部人選都會考慮。

據報遴選由 Heidrick & Struggles 負責全球行政總裁及董事會業務的聯席管理合夥人 Jeff Sanders 主導。黃仁勳離任後，NVIDIA 財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁，同時繼續擔任財務總監。

獵頭據報已接觸 Rene Haas 商談進度未明

NVIDIA 委任的獵頭公司據報已主動接觸 Arm 行政總裁 Rene Haas，並開始接觸其他人選。獵頭據報正與包括他在內的多名潛在人選商談，但雙方談到甚麼程度、NVIDIA 有否提出聘任均未見交代，接觸亦不代表他已同意爭取這個職位。

早前已有報道指 NVIDIA 董事會接觸過他，惟董事會當時回應仍在挑選獵頭公司、未正式接觸任何人選，並指揣測個別人選言之過早。4 日後董事會才在業績會議上宣布委任獵頭公司。

曾任職 NVIDIA 收購破局後執掌 Arm

Rene Haas 與 NVIDIA 的淵源可追溯至 2006 年，他當年加入公司，7 年間曾任運算產品業務副總裁兼總經理。2013 年 10 月他轉投以授權晶片設計為主業的 Arm，先負責策略聯盟，2015 年升任商務總監，2017 年起主管晶片設計授權業務。

NVIDIA 在 2020 年宣布以約 400 億美元（約港幣 3,120 億元）收購 Arm，但交易因多國監管機構反對而在 2022 年 2 月終止。同月 Arm 前行政總裁 Simon Segars 卸任，由他接任行政總裁。

他其後帶領 Arm 在 2023 年 9 月重新在美股上市，同時擔任軟銀集團（SoftBank Group）董事，並兼任負責軟銀海外業務的 SoftBank Group International 行政總裁；軟銀持有 Arm 約 86% 股權。Arm 表示這項軟銀職務範圍有限，他仍以 Arm 行政總裁為主要職務。

據報他日前在美國德州奧斯汀一個科技會議上稱讚黃仁勳，形容這位前上司是傳奇人物，在 NVIDIA 創造了歷史。

內部人選有 Colette Kress 及 Ian Buck 繼任人未定

NVIDIA 正物色黃仁勳的繼任人，獵頭據報已接觸 Arm 行政總裁，董事長亦據報已表明無意讓黃仁勳回任，但截至發稿時繼任人仍未確定。

據外國傳媒報道，討論中的內部人選包括暫代行政總裁的 Colette Kress，以及 NVIDIA 負責超大規模與高效能運算的副總裁 Ian Buck。

在讓用戶就未來事件買賣合約的預測市場 Kalshi，一項有關 2029 年前誰會出任 NVIDIA 下任正式行政總裁的合約中，Rene Haas 的價格在獵頭接觸的報道傳出後由 22 美仙升至 24 美仙，為名單中最高；黃仁勳則由 13 美仙跌至 12 美仙。

他曾在 NVIDIA 工作 7 年，又主管過 Arm 的晶片設計授權業務，兩邊經驗或是他獲外界看好的原因。惟他是否有意回巢、NVIDIA 最終會否選用外部人選，現階段仍未有定論。

來源：Bloomberg、24/7 Wall St.、Inside、Zaobao