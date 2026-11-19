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勒索軟件組織 The Gentlemen 11 月 18 日將 NVIDIA 列入暗網資料外洩網站，聲稱取得公司資料，並設下約 10 日倒數期限威脅公開。網站未列出任何被盜檔案或入侵證據。NVIDIA 已向傳媒表示，正調查一宗可能涉及第三方合作夥伴的事故，目前沒有跡象顯示自家系統或網絡受到影響。

暗網倒數約 10 日 沒有資料樣本證實入侵

網絡安全媒體 Cybernews 報道，The Gentlemen 的暗網頁面列出 NVIDIA 公司名稱及簡介，並顯示「DATA INFO – SOON」（資料即將公布）字樣、加密通訊工具 Tox 的聯絡方式，以及原本約 234 小時的倒數計時。該組織沒有公開任何檔案樣本、檔案名稱、資料容量或入侵方法。

勒索軟件事件追蹤網站 Ransomnews 指，The Gentlemen 於 11 月 18 日新增 NVIDIA 名單，倒數預計在 11 月 28 日屆滿。現階段無法確定黑客是否真正接觸 NVIDIA 內部系統、取得甚麼資料，亦沒有證據顯示 NVIDIA 的檔案曾遭加密。黑客自行設定的期限，不能當成資料外洩已獲證實。

NVIDIA：正調查可能涉及第三方合作夥伴的事故

據《Gulf News》報道，NVIDIA 發言人表示公司正在調查一宗可能影響第三方合作夥伴的事故，暫時未發現 NVIDIA 自身系統或網絡受到影響的跡象，並會繼續監察情況。

NVIDIA 未透露所涉合作夥伴的身份，亦未確定該事故與 The Gentlemen 的暗網公告有否直接關係。公司的回應並非確認已遭黑客入侵，事件涉及的資料種類及實際影響仍有待查明。

安全研究員提醒 The Gentlemen 曾誇大攻擊聲稱

Cybernews 網絡安全研究員 Aras Nazarovas 指出，The Gentlemen 過去曾誇大攻擊規模、錯誤指認受害公司，以及重複使用舊有外洩資料。這次組織未提供任何樣本，亦沒有指出 NVIDIA 哪個部門受影響，因此不足以判斷事故性質與影響。

The Gentlemen 自 2025 年起以「勒索軟件即服務」（Ransomware-as-a-Service）形式活動，由不同黑客使用組織提供的工具進行攻擊。Ransomnews 統計，該組織在 2026 年已公布超過 1,100 個受害者名單，但當中只有部分個案能透過企業通報或公開文件獲得獨立確認。未能確認不等於攻擊一定虛假，亦不能單靠名單判定企業遭入侵。

同一組織曾點名 NVIDIA 供應商及合作公司

Ransomnews 亦發現，The Gentlemen 早前已將台灣散熱零件供應商健策精密工業（Jentech Precision Industrial），以及越南 FPT 集團旗下的 FPT Software 列入暗網網站。兩間公司均與 NVIDIA 有業務合作關係，但 Ransomnews 未能找到兩家公司公開確認遭入侵的資料。

現時尚無法判定 The Gentlemen 所指的 NVIDIA 資料是否存在，或可能來自 NVIDIA 本身還是外部合作夥伴。後續須視乎 NVIDIA 調查結果，以及黑客會否提供可核實資料樣本，才能進一步判斷。

資料來源：Cybernews、Gulf News、Ransomnews