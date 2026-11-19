Advertisement

Porsche Raceborn 賽車運動 75 周年展覽來到香港，於 2026 年 11 月 6 日至 30 日在灣仔 Porsche 旗艦陳列室舉行。展覽橫跨 3 層，車迷可以近看 997 GT3 RS 4.0，也可以在模擬賽車挑戰中鬥單圈時間。

一樓展出 997 GT3 RS 4.0

Porsche Raceborn 在一樓展出 997 GT3 RS 4.0 和捷成車隊盃賽賽車，並設有賽車主題拍照區。香港站接續德國及北京展出，一樓看完實車，二樓便可透過歷史海報和車模回顧品牌參與過的賽事。

一樓展出的賽車設有賽車主題拍照區，車迷可近距離欣賞

二樓回顧耐力賽、拉力賽和 Formula E

二樓展區以展板回顧品牌賽車史，包括拉力賽的蒙地卡羅和巴黎－達卡部分

Porsche Raceborn 二樓展區以 4 個篇章回顧品牌賽車史。Porsche 於 1951 年憑 356 SL 在 Le Mans 24 小時耐力賽取得組別冠軍，其後曾 19 次奪得這項賽事的全場冠軍。公路賽篇章則展出 Targa Florio 和 Carrera Panamericana 泛美公路賽的歷史海報，以及 550 Spyder 和 911 Carrera RSR 車模。

拉力賽部分提到 911 在 1968 年至 1970 年連續 3 年贏得蒙地卡羅拉力賽（Monte Carlo Rally），以及 959 在 1986 年包辦巴黎－達卡拉力賽（Paris-Dakar Rally）冠亞軍。最後一章介紹客戶賽車 911 Cup，以及曾贏得 Formula E 車手、車隊及製造商世界冠軍的 99X Electric（GEN3 及 GEN3 Evo）。

三樓鬥單圈 指定周末集印章換咖啡

Porsche Raceborn 在三樓設有模擬賽車挑戰，車迷可試跑計時單圈，圈速會記在排行榜上。參加者可預先在網上登記或即場報名，周末在一樓接待處領取 Raceborn Passport，完成指定環節並集齊印章後，可到三樓 Raceborn Café 換領免費咖啡一杯。咖啡只在指定周末供應，數量有限。

展覽至 11 月 30 日 兩日直播澳門賽事

Porsche Raceborn 灣仔站展至 11 月 30 日，3 層展區結合實車、歷史展和模擬賽車。想在看展之餘看比賽，可留意 11 月 21 日及 22 日，陳列室會在二樓直播澳門格蘭披治大賽車的指定賽事。