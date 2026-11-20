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Borslon 指戴式遊戲滑鼠正在 Kickstarter 眾籌，用家把它戴在右手食指上，移動手指便可控制游標，毋須移動整隻手。截至發稿時，385 名支持者合共出資 37,935 美元（約港幣 HK$296,000），眾籌於 12 月 13 日結束，開發團隊計劃 2027 年 2 月起向全球支持者發貨。

食指移動代替整隻手 感應器設在指尖下

Borslon 以可調節的多關節結構套住右手食指，感應器設在指尖下方，移動食指便能控制游標，毋須像一般滑鼠般靠整隻手移動。

用家也可以把 Borslon 收起來，像一般滑鼠般握住使用，按遊戲及玩法在戴指和手握兩種模式之間切換。

指尖不能點擊 須把其中一個按鍵設為左鍵

團隊標稱感應器最高支援26,000DPI、8K回報率、300IPS追蹤速度及80G加速度

Borslon 的指尖部分不能直接點擊，機身後方設有 5 個可編程按鍵，由拇指操作，用家須把其中一個設為左鍵。按鍵可重新分配功能，也可設定巨集，將常用指令編排到按鍵上。

滾輪同樣由拇指操作，採用 TTC 光學編碼器。由於點擊方式與一般滑鼠不同，玩家可能需要時間適應；有潛在支持者亦質疑打機時用拇指按鍵是否夠快、夠方便，實際是否順手仍有待實測。

據 New Atlas 報道，Borslon 由遊戲電子產品公司 Komodo Smart Technology 開發。

有線連接只限右手 標稱 26,000 DPI

Borslon 只設 USB-C 有線連接和右手版本，左撇子用家未能以左手使用。連接線由手背上方引出，避開手指及移動路線；對習慣無線滑鼠、希望桌面整潔的玩家來說，有線設計可能是一項取捨。

團隊標稱 Borslon 最高支援 26,000 DPI、8,000 Hz 回報率、300 IPS 追蹤速度及 80G 加速度，重 36 克，尺寸為 10 × 3.2 厘米。用家可在瀏覽器調整 DPI、回報率及按鍵設定，網頁設定功能支援 Windows、macOS 及 Android。

超級早鳥 99 美元 計劃 2027 年 2 月起發貨

Borslon 以食指控制游標、拇指按鍵點擊，目前仍在 Kickstarter 眾籌，初始目標為 5,000 美元（約港幣 HK$39,000），尚未有零售版。超級早鳥支持價為 99 美元（約港幣 HK$772），計劃零售價為 158 美元（約港幣 HK$1,232）；首日 89 美元（約港幣 HK$694）的檔位已售罄，運費將在眾籌結束後另收。

團隊表示已有可運作的工程原型，計劃於 2026 年 12 月至 2027 年 2 月量產，生產或物流問題可能影響發貨時間。眾籌頁亦說明部分生活情境宣傳圖由 AI 生成，未必代表實際遊戲畫面或最終量產版的所有細節。

Borslon 仍處原型階段，考慮支持的玩家亦要計及眾籌產品可能延遲或未能交付的風險。

來源：Notebookcheck、Kickstarter、New Atlas