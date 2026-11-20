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比亞迪發布 DMS 超級混動全能平台，整合主打節能的 DM-i、主打性能的 DM-p 及主打越野的 DMO 3 條技術路線，並加入後驅矢量控制。平台隨旗下方程豹品牌的全尺寸 SUV 鈦 9 首發。鈦 9 已在中國上市，3 個版本售價人民幣 279,900 元至 329,900 元（約港幣 32.9 萬至 38.8 萬元）。

後驅矢量控制 左右輸出可調節

方程豹鈦 9 是首款採用 DMS 平台的車型

比亞迪 DMS 平台採用後驅矢量控制技術，即分別控制左右後輪獲得的動力，並融合差速器、差速鎖、電子限滑及輪端解耦。比亞迪聲稱這項技術屬「首創」。

DMS 平台的後橋左右輸出功率可在 0% 至 100% 之間調節。比亞迪稱之為「後輪獨立控制」，並表示有助車輛在不同路況下保持穩定性及通過性。

有網上帖文指，這套控制系統只用單一後電機加整合解耦機構，毋須左右後輪各配一個電機，可省出空間給六座布局。

高速巡航可斷開後電機

比亞迪 DMS 平台的後電機支援全速域解耦，高速巡航時可直接斷開。比亞迪表示這樣可減少拖拽阻力及節省能耗，經常走長途高速公路的車主或可受惠。

鈦 9 配雙電機 4.8 秒破百

方程豹鈦9是首款採用DMS平台的車型，圖為其座艙內部設計

鈦 9 的座艙配備橫跨中控台的寬屏幕，這是首款採用 DMS 平台的車型

方程豹鈦 9 是首款採用 DMS 平台的車型，搭載 1.5T 引擎及前後雙電機，採用四輪驅動，系統總功率 400kW，由靜止加速至時速 100 公里需時 4.8 秒。電池電量耗盡時，油耗為每 100 公里 6.4 升。

鈦 9 配備 66.48kWh 第二代刀片電池，按中國 CLTC 標準計算，純電續航最長 400 公里，滿油滿電綜合續航為 1,630 公里。

鈦 9 亦支援後輪轉向、蟹行模式及「豹式掉頭」。方程豹表示，車長約 5.3 米的鈦 9 轉彎半徑只有 3.5 米。

三線合一 首款車型已在中國上市

鈦 9 採用六座布局，第二排為獨立座椅，這也是文章提到的空間安排

比亞迪 DMS 平台整合節能、性能及越野 3 條混動技術路線，以後驅矢量控制及高速巡航時可斷開的後電機為重點；首款車型方程豹鈦 9 已在中國上市。

DMS 定位為整合 3 條路線的全能平台，鈦 9 只是首款採用的車型，平台日後或會用於比亞迪更多車型。

來源：IT之家、CnEVPost、CarNewsChina.com、Sina