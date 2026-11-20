Advertisement

Elon Musk 在只有 24 小時的中國行程中，專程由深圳飛往上海向 Tesla 亞太及中國團隊致謝，Tesla 副總裁陶琳在微博發文交代這次到訪。陶琳表示，他與員工面對面交流，讚賞上海超級工廠的製造實力及團隊執行力，又分享輔助駕駛和人形機械人的進展，但未有披露具體細節。

隨特朗普訪深圳 據報承諾在華增產

Elon Musk 今次隨美國總統特朗普（Donald Trump）到深圳出席 APEC 相關活動，整個中國行程只有 24 小時，其間專程飛往上海與 Tesla 團隊見面。

他在深圳另外會見中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌。據央視旗下帳號「玉淵譚天」報道，他在會面中表示 Tesla 會繼續增加在中國的產量，但報道沒有提及新的產量目標或時間表。

Musk 在上海與 Tesla 員工交流，談及輔助駕駛及人形機械人的最新進展

輔助駕駛及機械人進展 陶琳未披露細節

據陶琳稱，Elon Musk 在上海與員工交流時亦談及輔助駕駛及人形機械人的最新進展：輔助駕駛進展迅速，人形機械人亦正快速提升各項技能，相關消息令現場員工感到興奮。不過她沒有披露具體技術細節。

據陶琳轉述，他亦和員工談到人生規劃，認為最重要是把時間和資源用於令自己成為真正有用的人，研發製造真正對人類有用的產品，並摒棄短期投機思維，專注做真正重要的事。

出口佔大多數 10 月內銷 8,817 輛

Tesla 上海超級工廠 2026 年首 10 個月出貨 810,889 輛 Model 3 及 Model Y，按年增加 21.4%；這個數字包括出口，並非中國內銷量。據 Tesla 第三季報告，上海工廠現有 Model 3 及 Model Y 年裝機產能超過 95 萬輛。

單計 10 月，上海工廠出貨 67,829 輛，其中 59,012 輛出口，內銷為 8,817 輛。據外國傳媒報道，Tesla 同月在中國的銷量按年下跌 66%。

致謝團隊兼讚製造實力

Elon Musk 在短暫的中國行程中專程到上海，向 Tesla 亞太及中國團隊致謝。據陶琳稱，他讚賞工廠的製造實力及團隊執行力，亦與員工分享輔助駕駛和人形機械人的進展。惟她的帖文未有宣布新車或擴廠計劃，增產說法則是他在深圳會見貿促會會長時提出，未有具體目標或時間表。

來源：Weibo (Grace 陶琳-Tesla)、TeslaNorth.com、SBS World News