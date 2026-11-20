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Google 為 Mac 版 Gemini 加入 computer use 功能，用戶只需描述要做甚麼，Gemini 就可跨本機檔案、桌面 App 及網頁，代為點擊、輸入文字、操作選單及填表。Gemini App 產品經理 Michael Friedman 公布，功能現正於美國以英文逐步推出。

在背景視窗代操作 主畫面及游標照常可用

Mac 版 Gemini 在獨立背景視窗內代為操作，不佔用主畫面或游標。用戶可在對話內即時預覽操作畫面，同時繼續打字、處理設計工作或聽電話。

Google 舉例，Gemini 可以從本機 PDF 擷取重量、尺寸及地址，再填入有多個欄位的運費報價表；也可在設計軟件內批量為相片調色，或設定複雜的 3D 場景。

Gemini 亦可從不同地區的即時數據儀表板擷取數據及截圖，再用 Google Slides 製作簡報。整理二手衣物時，Gemini 可分析本機資料夾內的相片、查價、記錄商品資料，再到二手轉售平台準備刊登。

據報，Mac 版 Gemini 的「Customize」選單下會有新的桌面連接器，包括 Blender 及 Autodesk Fusion，可在「Connectors」一欄找到。

怎樣啟用 需 Apple Silicon Mac 及付費訂閱

使用 Mac 版 Gemini 的代操作功能，需要配備 Apple Silicon 晶片的 Mac 及 Google AI 付費訂閱。用戶可到 gemini.google/mac 下載 App，開啟 computer use 後，在對話輸入工作要求時加上「@Computer use」。

Gemini 操作桌面 App 前，用戶要授予 macOS「輔助使用」（Accessibility）及「螢幕與系統錄音」（Screen & System Audio Recording）權限；Gemini 控制個別 App 前亦會先徵求許可。功能需要 macOS Sequoia 15.0 或以上版本，Intel Mac 不支援；安裝 Gemini App 本身亦需要至少 8GB 記憶體及 200MB 可用儲存空間。

Google 的公布列明，功能供年滿 18 歲、使用個人 Google 帳戶的 AI Plus、Pro 或 Ultra 訂閱用戶使用，但有報道指 Google 支援文件暫只列 Pro 及 Ultra 可控制桌面 App。美國月費分別為 AI Plus 4.99 美元、AI Pro 19.99 美元及 AI Ultra 99.99 美元起，代操作功能本身不另收費。

用戶可隨時暫停 支援文件指 Gemini 可讀驗證碼

Mac 版 Gemini 讓用戶選擇可存取哪些 App、即時查看每一步並隨時暫停；Google 指重要操作須先獲批准，但未列明哪些操作屬於這一類。用戶若為個別 App 選擇「Always allow」，Gemini 往後存取該 App 時毋須逐次詢問，惟 Google 表示敏感操作仍需額外確認。

Google 支援文件提醒，Gemini 可存取桌面 App 已登入的工作階段，也可讀取桌面或通訊 App 顯示的雙重驗證碼。一個 App 內不可信的內容亦可能誤導 Gemini，令它在另一個已獲授權的 App 內執行操作。考慮到這些權限，較穩妥的做法或是只開放工作所需的 App，先用低風險的工作試用。

暫限美國以英文逐步推出

Mac 版 Gemini 現可在背景代為操作桌面 App 及網頁，需使用 Apple Silicon Mac 及付費訂閱，目前只在美國以英文逐步推出，香港暫不適用。即使符合資格，美國用戶亦未必即時見到功能；Google 未有交代何時擴展至其他市場或平台。

來源：Google