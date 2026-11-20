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GTA 6 剛於 PS5 及 Xbox 發售，Gearbox 負責人 Randy Pitchford 在 X 引述 Newzoo 的預測，指遊戲首周收入有望超越《哈利波特》《魔戒》《星球大戰》3 個系列最賣座電影的票房總和。Newzoo 估計 GTA 6 首周銷售額約 33 億至 52 億美元，3 部電影全球累計票房合共約 45.3 億美元；Sensor Tower 則估計發售前收入約 16.5 億美元。

剛於 PS5 及 Xbox 發售 預購破紀錄

GTA 6 已於 11 月 19 日在 PS5 及 Xbox Series X|S 發售，標準版定價 79.99 美元（約港幣 HK$624），Ultimate 版定價 99.99 美元（約港幣 HK$780）。Sony 及 Microsoft 均確認 GTA 6 打破各自數碼商店的預購紀錄。

上一代 GTA 5 於 2013 年 9 月發售時，Rockstar 母公司 Take-Two 公布首 24 小時零售銷售額超過 8 億美元（約港幣 62.4 億元），3 日內突破 10 億美元（約港幣 78 億元）。

Newzoo 料首周銷售最多 52 億美元

遊戲市場研究機構 Newzoo 按 GTA 6 的預購曲線推算，首周完結時全球累計銷售額可達約 33 億至 52 億美元（約港幣 257.4 億至 405.6 億元）。這是消費者消費金額的預測，並非 Rockstar 或 Take-Two 已確認的收入或利潤。

Newzoo 在 7 月發表預測，中間情景是首周約 45 億美元（約港幣 351 億元）；假設平均售價 88 美元（約港幣 HK$686），即約 5,100 萬份。Newzoo 以 6 月最後一周美國及歐洲 5 大市場約 1.8 億美元（約港幣 14 億元）的數碼預購消費為基礎，推算全球同期約 2.6 億美元（約港幣 20.3 億元）。

3 部電影票房合計約 45.3 億美元

Newzoo 對 GTA 6 首周的預測區間，下限低於、上限高於 3 部電影約 45.3 億美元（約港幣 353.3 億元）的全球累計票房合計。Randy Pitchford 說的是電影首輪上映票房，惟以下數字來自票房數據網站 Box Office Mojo 的全球累計票房，可能包括重映，兩者口徑不同。

3 部電影分別是《星球大戰：原力覺醒》約 20.7 億美元（約港幣 161.5 億元）、《哈利波特：死神的聖物 2》約 13.4 億美元（約港幣 104.5 億元），以及《魔戒三部曲：王者再臨》約 11.2 億美元（約港幣 87.4 億元）。若 GTA 6 最終達到 Newzoo 預測的 52 億美元高位，便會比這 3 部電影的累計票房合計多出 5 億美元（約港幣 39 億元）以上。

市場研究機構 Sensor Tower 在 11 月 18 日公布估計，GTA 6 發售前已售出約 1,707 萬份，收入約 16.5 億美元（約港幣 128.7 億元），其中約 75% 是 PlayStation 版。這個數字距 45.3 億美元仍有不小差距，但它是以預購為主的估計，與 Newzoo 預測的整個首周時段不同，不能直接當作未達標。

首周能否勝電影 官方銷量仍未公布

GTA 6 首周銷售額能否超過 3 部電影的累計票房仍是未知之數：Newzoo 的數字是預測，Sensor Tower 估計的是發售前銷情，兩者都不是官方銷量。截至發稿時 Rockstar 尚未公布官方銷量，Take-Two 亦未公開預購數據，只在上周業績報告表示預購「遠高於最初預期」；玩家要等發售後的銷售數字，才知道首周實際成績。

來源：GamesRadar+、Newzoo、Forbes