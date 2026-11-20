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外國有網站透過 PS5 Pro、外置影像擷取卡及配備 NVIDIA GeForce RTX 5090 的電腦，成功將《GTA 6》的 4K 輸出畫面處理至約 262 至 280 FPS，最高讀數達 286 FPS。不過這些畫面經電腦 AI 後製及補幀，PS5 Pro 本身仍以約 30 FPS 運行遊戲；GameGPU 隨後發表的另一項測試，更錄得符合六倍補幀計算的 180 FPS。

PS5 Pro 接擷取卡 RTX 5090 電腦負責 AI 補幀

外媒《GameGPU》使用 AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 GC553G2 外置擷取卡，將 PS5 Pro 的遊戲畫面傳送到電腦。電腦配備 AMD Ryzen 7 9800X3D 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，以 OBS Studio 處理影像訊號，再透過第三方工具 NeuralScreen v2.6.4，套用 DLSS 5 神經渲染的 Natural 設定及 DLSS 4.5 六倍畫面生成。

整個過程由 PS5 Pro 執行遊戲，電腦只接收和處理主機輸出的影像。這並非《GTA 6》PC 版本，也不是將 NVIDIA 顯示卡直接用作 PS5 Pro 的圖像處理器。遊戲亦未因外接電腦而提升本身運算或控制更新速度。

測試所稱「4K」是輸出影像解像度。根據 Rockstar 向外媒確認的資料，PS5 Pro 版本以 1440p 畫面為基礎，再透過 PSSR 2 升頻至 4K；因此不能把測試理解為 PS5 Pro 原生以 4K 解像度渲染所有畫面。

30 FPS 六倍補幀應為 180 FPS 280 FPS 讀數仍有疑問

《GTA 6》主機版本以 30 FPS 為目標。六倍畫面生成的做法，是在原有畫面之間插入 AI 生成的中間影格，理論上每秒 30 張原始畫面可產生每秒 180 張輸出畫面。然而 GameGPU 11 月 18 日的 Lucia 監獄場景測試，卻報稱得到 262 至 280 FPS，最高 286 FPS，未在報道中充分解釋這組讀數如何與主機 30 FPS 來源及六倍設定對應。

幀率 來源及意義 約 30 FPS PS5 Pro 執行《GTA 6》的原始遊戲幀率目標 約 180 FPS 30 FPS 乘以六倍補幀的理論輸出；GameGPU 11 月 19 日後續測試亦報稱約 179 至 180 FPS 262–286 FPS GameGPU 11 月 18 日測試所報的 PC 畫面處理讀數；不代表主機原生效能，與六倍乘數的對應關係尚未釐清

NeuralScreen 的開源專案說明指出，工具會分別顯示神經網絡處理幀率，以及最終輸出端呈現的幀率，兩者可以不同。開發者亦表示桌面補幀依靠估算動態及簡化深度資料，沒有遊戲引擎直接配合。因此，單憑 280 FPS 的畫面計數，不能斷定原始遊戲提供了相同數量的獨立畫面。

AI 修飾角色皮膚與光影 RTX 5090 負載超過六成

GameGPU 選用主角 Lucia Caminos 身處監獄的場景比較畫面，表示啟用神經渲染後，角色皮膚、髮絲、囚服皺褶及窗邊光線呈現更多細節。根據測試方提供的數據，RTX 5090 在啟用神經渲染時使用率約 62% 至 75%，功耗約 305W 至 368W；關閉神經渲染、只保留補幀時，使用率降至約 37% 至 40%，功耗約 189W 至 214W。

補幀畫面較多 玩家操作仍受原生幀率與延遲限制

PS5 Pro 玩家若要複製 GameGPU 的實驗，需額外使用擷取卡及高階 Windows 電腦，並透過處理後的影像進行觀看。整套流程會引入擷取、神經渲染與補幀所需的處理時間；NeuralScreen 官方文件亦提醒，額外畫面不保證降低延遲。

資料來源：GameGPU 11 月 18 日測試、GameGPU 11 月 19 日補幀比較、NeuralScreen GitHub、VGC、VGC 解像度技術報道