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日本電訊商 KDDI 於 11 月 18 日宣布推出經典設計手機系列新作 INFOBAR ZERO，距離上代手機面世相隔約 8 年。新機刻意取消網頁瀏覽及社交平台功能，保留通話、SMS 等基本用途，日本定價 32,780 日圓（按編輯換算率約港幣 HK$1,639），預定 12 月 25 日開售。

INFOBAR ZERO 延續 2003 年初代設計 提供 3 款配色

INFOBAR 系列首部手機於 2003 年推出，以直身機身、彩色格紋和如瓷磚般排列的實體按鍵，在當年摺機盛行的市場中建立鮮明風格。系列曾推出智能電話，上一款功能手機 INFOBAR xv 則於 2018 年面世。這次新作再由初代設計師深澤直人操刀，採用帶光澤的壓克力方形按鍵。

INFOBAR ZERO 提供紅白藍相間的「NISHIKIGOI」、黑白格紋的「ICHIMATSU」，以及以灰米色配搭米白色的新配色「SUNANEKO」。KDDI 同時準備專用桌面充電座，手機充電時可以顯示時鐘。

取消網頁與社交功能 但仍可拍照及播放音樂

INFOBAR ZERO 的主要通訊功能為語音通話及 SMS，不能瀏覽網站，也不能使用 LINE 等網絡通訊及社交平台服務，無法直接觀看網上影片。它並非完全沒有其他功能，仍內置約 200 萬像素相機、電話簿、日曆、鬧鐘、計算機及本機音樂播放，並可透過 USB-C 連接有線耳機。

手機採用 2.4 吋 480 × 640 解像度螢幕，內置 1GB 記憶體及 8GB 儲存空間，電池容量 2,055mAh，重量約 128g。規格雖列有 4G LTE 及 Wi-Fi，流動網絡主要供通話、SMS 與背景通訊使用，Wi-Fi 則供系統更新和 eSIM 啟用，並不能藉此恢復一般上網功能。機身亦不支援防水防塵或 NFC 電子支付。

日本年輕人認為適合當後備手機 但難取代 LINE

KDDI 希望 INFOBAR ZERO 吸引想暫時離開智能電話的用戶。KDDI 品牌管理部專家砂原哲接受日本 TBS 訪問時表示，年輕人有短暫遠離手機的需求，公司設想用戶在假日只帶 INFOBAR ZERO 出門，騰出時間閱讀或休息。KDDI 亦參考近年歐美部分年輕人使用簡單功能手機「Dumbphone」，減少接觸社交媒體和網上影片的風潮。

TBS 在東京澀谷訪問年輕人，有受訪者認為新機充滿復古味道，適合配搭日常衣著；亦有人認為大學生早已習慣使用 LINE，難以把它當成主力手機。另一名受訪者則表示，若與智能電話一起使用，在想暫時避開社交平台時改用 INFOBAR ZERO，反而較有吸引力。

日本 12 月 25 日發售 可配合第二個電話號碼

KDDI 已於 11 月 18 日在日本門市及網上商店接受預訂，預定 12 月 25 日正式發售，並計劃透過 Amazon 日本及部分大型電器店銷售。INFOBAR ZERO 屬 au Flex Style SIM-free 產品，支援 nanoSIM 及 eSIM，可配合日本 au 的「Second Number」、功能手機計劃或 povo2.0 使用。KDDI 目前公布的銷售安排以日本為主，尚未公布香港正式售價及開售日期。

資料來源：KDDI 官方新聞稿、au Design project、TBS NEWS DIG、PC Watch