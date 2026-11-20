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悉尼皇家阿爾弗雷德醫院及悉尼大學的 Carlo Pulitano 團隊聲稱，利用自動化維生系統，讓一個捐贈人類肝臟在體外存活約 7 週。據報上一個在體外維持器官的紀錄是數年前在瑞士創下，約 2 週；團隊稱今次在約 37°C 體溫條件下達成，研究細節仍待正式發表。

移植器官為何要搶時間 冰桶只能保存數小時

待移植器官大多只能在特製冰桶中存活數小時，醫護人員要趕緊把器官送到目的地。過去 10 年，外科醫生逐漸改用灌注系統，向器官泵入溫或冷的液體，可令移植前的保存時間增加一倍。

美國奧克拉荷馬大學移植醫生 Paulo Martins 表示，他移植的腎臟現時約一半經過灌注，但在他所在醫院，灌注可令一次腎臟移植成本增加 10 萬美元（約港幣 78 萬元）。至於器官在體外可以維持多久，上一個紀錄是數年前在瑞士創下，那個肝臟維持了約 2 週。

團隊稱自動化令平均存活時間增至 3 倍

悉尼團隊使用的 Extended Organ Perfusion System（EOPS），以自動化泵及感應器為肝臟輸送血液和養分，並清走廢物。團隊負責人把系統形容為「人工身體」；醫院研究頁指出，系統會自動調節多項生理功能，為肝臟解毒及維持運作。

系統以泵、氧合器、透析及多種輸液維持肝臟在36°C下運作，是團隊延長體外存活時間的核心

Pulitano 是皇家阿爾弗雷德醫院移植外科醫生兼悉尼大學教授，他認為延長存活時間的關鍵在於自動化。團隊今年較早時在瑞士一個會議介紹先後灌注 55 個人類肝臟的結果，部分使用須人手調校的系統。

團隊稱，接上自動化系統的肝臟平均存活約 4 週，是使用人手調校系統的 3 倍；維持約 7 週的肝臟亦使用自動化系統。

同業：相信紀錄屬實 但 7 週用途成疑

灌注技術初創 Apersys 行政總裁兼聯合創辦人 Waldemar Hoffmann 表示，業界相信悉尼團隊的紀錄屬實，但不知道肝臟在 7 週結束時有多健康。他亦質疑會否有移植外科醫生想用或需要用一個維持近 2 個月的器官，認為灌注 7 週有甚麼用途才是關鍵問題。

2022 年，瑞士團隊曾把一個受損肝臟灌注 3 日後成功移植，並有 1 年跟進；Hoffmann 指這是內臟在體外停留最長時間後仍成功移植的個案。科學家相信器官灌注約 1 日後似乎會開始自我修復，這促成了當年的移植。

下一步：計劃試驗移植灌注 4 日肝臟

悉尼團隊聲稱已在體溫條件下把人類肝臟維持約 7 週，但研究細節仍待發表，器官最終狀態及臨床用途仍有疑問。團隊負責人表示，他創辦的 Aeternum Life Technologies 將協助悉尼一項計劃中的試驗，把灌注 4 日的較低質素肝臟移植給病人。

他亦曾嘗試分割肝臟，再把各部分接上機器；他認為如果成功，一個捐贈肝臟或可變成幾個全尺寸器官。團隊 2023 年的論文記錄，研究人員把 10 個肝臟分成 20 個部分肝臟，體外存活時間中位數為 165 小時。

他又曾嘗試在灌注中的肝臟加入基因療法，認為活的人類器官可作研究模型。他與團隊的最終目標是「無時限肝臟保存」，惟這目標及分割肝臟的構想暫時仍屬設想，未有成果。

來源：MIT Technology Review