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vivo 香港宣布正式推出 X500 Pro Max 攝影師套裝。套裝以 X500 Pro Max 旗艦影像手機為核心，整合兩款蔡司（ZEISS）外接增距鏡、專業影像手柄及全套轉接配件，將手機遠攝能力延伸至等效 400mm 焦段，為演唱會、旅行、運動賽事及戶外旅拍提供便攜的流動影像方案。

雙蔡司增距鏡與專業配件

攝影師套裝內含一部 12GB+1TB 星空灰版本的 X500 Pro Max，以及 vivo 蔡司增距鏡 Gen2 Ultra（400mm）與蔡司增距鏡 Gen2（200mm）各一枚。隨盒附有專用影像手柄、保護殼、影像保護殼裝飾環、濾鏡環、增距鏡轉接環、影像肩繩、增距鏡前後蓋、Gen2 Ultra 腳架環及 Gen2 腳架環等配件，讓用家開箱即可進入專業拍攝狀態。

應對高反差光線與高速遠攝

X500 Pro Max 的鏡頭設計主要應對高反差光線與高速遠攝兩種複雜場景。手機配備蔡司 LOFIC 17EV 超動態主鏡頭，採用 vivo 與 Sony 聯合定制的 LYTIA 910 感光元件，具備 5,000 萬像素、f/1.57 光圈、OIS 光學防震及 vivo VCS 4.0 技術。配合 LOFIC 側向溢位電容處理高光數據，在日出日落、海邊雪地及背光人像等場景中，能有效兼顧亮部與暗部細節。

遠攝方面，手機搭載蔡司 2 億像素 APO 超級長焦鏡頭，採用 HP0 1/1.4 吋感光元件，支援 CIPA 7.0 專業級防震。結合主鏡頭與長焦鏡頭高達 60fps 的追焦能力、AI 追焦及 30 倍超遠距離運動抓拍功能，可穩定鎖定滑雪、滑浪、單車等高速移動主體。

在低光環境下，大尺寸感光元件配合動態抓拍與防震能力，有助於夜間或室內場景呈現自然光影。影片拍攝支援最高 8K 30fps 及 4K 240fps 解像度與幀率，滿足高品質錄影需求。

雙晶片處理與硬件規格

規格方面，X500 Pro Max 內置 MediaTek Dimensity 9600 Pro 處理器，結合 V3+ 及 VS1 專業影像晶片，分別改善前後置鏡頭的影像處理程序。手機採用 6.85 吋 2K 蔡司大師色彩熒幕，配備 7,800mAh 藍海電池，提供全日戶外續航力。

vivo X500 Pro Max 攝影師套裝（12GB+1TB 星空灰）建議零售價為 HK$ 17,999。