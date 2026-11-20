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Windows 11 26H2 在 The Verge 實測中改善了 8GB 電腦的多工表現：一部 8GB Surface Laptop 由 25H2 升級後，同時開 30 多個 Chrome 分頁、播放 4K 影片及使用聊天程式，仍比升級前順暢。記憶體硬錯誤由升級前峰值每秒約 29,000 次，降至正常使用時低於 300 次；Microsoft 稱調校記憶體壓縮後，最多可多保留 2GB 活躍資料在記憶體。

開 20 個分頁已拖慢電腦

Windows 11 25H2 在這部 8GB Surface Laptop 上表現吃力：同時開約 20 個 Chrome 分頁、播放 4K YouTube 影片及使用聊天程式時，切換分頁及使用觸控板手勢都感覺緩慢。分頁及程式留在背景一會便要重新載入，風扇亦一直轉動。

手提電腦評測員 Antonio G. Di Benedetto 用的是他 7 月評測過的同一部 13 吋 Surface Laptop，當時他認為 8GB 記憶體不足以應付 Windows；升級前，這部電腦運行 Windows 11 25H2 Build 26200.8875。

記憶體硬錯誤（hard fault）是指 Windows 要從 SSD 讀回已由記憶體移走的資料。資源監視器（Resource Monitor）顯示，升級前每秒硬錯誤由略低於 700 次至 29,000 次不等，達到峰值時 Windows 幾乎卡死。

升級後開 30 多分頁 風扇較靜

Surface Laptop 更新至 Windows 11 26H2 Build 26300.9974 後，評測員開啟 30 多個 Chrome 分頁，同時播放同一段 4K 影片及使用同樣的聊天程式。Windows 稍為變慢，但遠不及升級前嚴重；惟前後測試的分頁數目不同，兩次工作量並不完全相同。

更新後 Chrome 分頁較少需要重新載入，風扇亦較遲啟動，運轉時較靜、時間較短。資源監視器顯示，正常使用時硬錯誤每秒低於 300 次，間中升至約 1,000 次。

Windows Central 另用一部 8GB Acer Swift Air 14 比較 25H2 與 26H2 Build 26300.9711：開機約 10 分鐘閒置時，記憶體用量由 5.3GB 降至 4.1GB；開啟 10 個 Edge 分頁加 Word、Slack 及 Spotify 時由 7.0GB 降至 6.6GB；重負載時則由 7.3GB 降至 6.8GB。

Microsoft 稱最多多留 2GB 資料

Microsoft 表示，Windows 11 針對 8GB 電腦調校記憶體壓縮後，最多可多保留 2GB 活躍資料在記憶體，不用移到較慢的儲存裝置。公司 Windows + Devices 執行副總裁 Pavan Davuluri 指，Windows 使用記憶體壓縮多年，今次專為 8GB 電腦調整了壓縮量，以及移走和讀回資料的時機，用戶返回分頁或程式時因而較少需要重新載入。

Microsoft 亦表示，系統會在用戶操作期間短暫優先處理用戶要求的工作，並減少搜尋索引等背景工作，令開始功能表、搜尋及檔案總管等操作反應加快。公司聲稱 8GB 電腦的 Windows 反應最多快 20%，實驗室測試的多工處理則最多快 40%；前者來自遙測數據，後者在一部 8GB HP OmniBook 3 上測試。

Windows 11 26H2 是與 24H2、25H2 共用程式碼的啟用套件（enablement package），記憶體改善經過數個月更新陸續加入，26H2 只是較多人留意到這些變化的時間點。

怎樣取得更新 評測員仍建議 16GB

Windows 11 26H2 在這次 Surface Laptop 測試中改善了 8GB 電腦的多工表現，但仍有極限。評測員發現 Task View 間中會卡頓，開啟不足 36 個分頁時 Chrome 仍曾整個崩潰；換用 Edge 後表現再好一點。

Microsoft 表示，這些改善需要 Windows 11 26H2 Build 26300.9818 或之後版本。用戶可到「設定 > Windows Update」開啟「有最新更新時立即取得」，再按「檢查更新」，並保持 Edge、Microsoft 365 及 Teams 更新；推出時間及可用性會因裝置和地區而異。

評測員認為 8GB 應可應付基本需要，但有能力的話仍建議買 16GB。已有 8GB 電腦的用戶更新後，日常多工可能較順暢；準備買新機又經常開大量分頁的人，則可參考這項建議。

來源：The Verge、Windows Experience Blog、Windows Central