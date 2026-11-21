Advertisement

Apple 11 月 17 日刊登一份高級工程經理招聘廣告，披露公司正建立可操作電腦的 AI 代理（AI Agent）平台，目標包括瀏覽網頁、跨 App 執行任務、使用指令列及編寫程式。招聘資料是 Apple 官方公開的研發方向，但尚未公布相關產品名稱、正式功能及推出時間。

AI 代理可按任務選工具 處理跨 App 多步驟工作

Apple 招聘職位名稱為「Senior Engineering Manager, Agentic AI – Proactive」，工作地點在美國加州 Cupertino。職位介紹指出，團隊正研究通用電腦操作代理，讓系統在瀏覽器、應用程式、終端機、程式碼及 API 之間執行多步驟任務，必要時亦可協調專門處理不同工作的子代理。

這比單純回答問題的聊天助手涉及更多操作能力。Apple 希望代理可按工作需要選擇工具及自主程度，但招聘廣告沒有列出一般用戶可直接使用的實際操作示範，亦未說明全部能力會在同一款產品推出。

團隊與 Siri 合作 安全權限是研發要求

Apple 在招聘廣告寫明，新職位需要與 Siri、使用者介面框架及 Apple Foundation Models 團隊緊密合作，負責 AI 代理平台的技術方向與交付。職責亦包括建立可測試真實多步驟工作的模擬環境，以及評估代理實際完成任務的能力。

由於 AI 代理可能執行程式碼、使用憑證及代表用戶操作，Apple 特別列出權限管理、沙盒隔離及操作透明度等安全要求。應徵者亦需了解大型語言模型工具調用、規劃及長時間任務的技術。

仍未確認何時推出

Apple 早前亦有招聘與 Siri 代理執行平台及工具整合相關的工程人才，反映公司正在研究將大型語言模型連接到實際操作流程。不過 11 月這份招聘廣告沒有承諾發表日期，亦沒有確認上述電腦操作功能將如何納入 Siri、Mac 或 iPhone。

來源：Apple