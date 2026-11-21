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中國北京大學及中國科學院等機構組成的研究團隊，成功在中國太空站「天宮」將原子氣體的等效溫度降低至 9.7 皮開爾文（picokelvin，pK），相當於絕對零度以上僅 0.0000000000097 開爾文。這個數值只有宇宙微波背景輻射溫度的約 2800 億分之一，刷新此前 38 皮開爾文的紀錄。研究團隊更成功觀察原子氣體自由擴散長達 7 秒，為未來量子物理研究及高精度重力測量創造新條件。研究成果已於 11 月 5 日刊登在國際學術期刊《Science》。

比宇宙背景更冷 逼近攝氏零下 273.15 度

宇宙看似冰冷，但遍布宇宙的微波背景輻射仍具有約 2.7 開爾文的溫度，相當於攝氏零下 270.45 度。研究團隊今回取得的 9.7 皮開爾文，比這個數值低約 2800 億倍，已非常接近理論上的最低溫度「絕對零度」，即攝氏零下 273.15 度。

不過，研究所指的超低溫並非整個實驗裝置或周圍空間的實際溫度，而是根據原子氣體自由擴散的速度，計算其運動能量所得的「等效溫度」。原子擴散速度愈慢，代表相關運動能量愈低。

當原子被冷卻至極低溫度，其熱運動會大幅減弱，原本難以在日常生活中觀察的量子現象便會變得更加明顯。科學家可以利用這些特殊狀態研究物質的基本性質。

利用太空微重力 突破地面實驗限制

研究團隊在中國太空站「夢天」實驗艙的超冷原子物理實驗裝置進行實驗。這套設備於 2022 年 10 月隨夢天實驗艙升空，由北京大學及中國科學院上海光學精密機械研究所等機構共同研製。

過去，科學家在地面冷卻原子，需要透過磁場或雷射，將原子限制在特定空間，防止它們受重力影響而下墜。

然而，這些限制原子活動的力量，本身亦會妨礙進一步降低原子運動能量。當科學家減弱限制力量，原子又可能因重力而離開實驗區域。

太空站處於持續自由落體形成的微重力環境，能大幅減少上述限制。科學家因此可以使用更弱的力量控制原子，同時延長觀察時間。

此前，科學家曾透過地面落塔實驗取得 38 皮開爾文的等效溫度紀錄，而國際太空站的冷原子實驗亦曾達到 52 皮開爾文。中國團隊今次將最低紀錄進一步降低至 9.7 皮開爾文。

以雷射冷卻約 200 萬原子 最終只留下約 2 萬個

研究團隊首先使用雷射冷卻約 200 萬個銣-87（Rubidium-87）原子，再利用光偶極阱（Optical Dipole Trap）將原子限制於特定範圍。

研究人員隨後逐漸降低雷射功率，讓能量較高的原子離開，只留下能量較低的原子。這個過程稱為「蒸發冷卻」，原理與液體蒸發時帶走熱量相似。

團隊亦透過磁場梯度改善微重力環境下的蒸發冷卻效率，成功形成包含約 23,000 個原子、溫度約 3.1 納開爾文的「玻色－愛因斯坦凝聚態」（Bose-Einstein Condensate，BEC）。

BEC 是一種特殊物質狀態。當大量原子被冷卻至極低溫，它們可以佔據相同的量子狀態，集體呈現類似單一量子系統的行為。

研究團隊其後將原子轉移至另一個範圍更大的光學捕獲區，逐步減弱雷射限制力量，讓原子群擴展，進一步降低其釋放後的擴散能量。

最終，研究人員關閉雷射，讓原子自由擴散，再根據其三維擴散速度計算，得出 9.7 皮開爾文的等效溫度。

原子擴散 7 秒仍可觀察 延長精密測量時間

除了刷新溫度紀錄，研究團隊亦成功在釋放約 20,000 個原子後，持續觀察原子群長達 7 秒。

相比之下，此前取得 38 皮開爾文紀錄的落塔實驗，觀察時間只有約 2 秒。

觀察時間延長，對量子物理研究具有重要意義。原子干涉儀（Atom Interferometer）利用原子的波動特性，測量重力、加速度及其他極微小的物理變化。一般而言，相關測量靈敏度可隨干涉時間的平方提高。

微重力環境讓原子有更長時間保持可供測量的狀態，有助科學家提高儀器精度，研究過去難以察覺的物理現象。

有望協助驗證愛因斯坦理論

研究團隊指出，超冷原子技術的價值不只在於創造更低溫度，更重要的是為未來太空量子實驗提供穩定、可長時間觀察的原子系統。

未來研究方向包括量子模擬、精密重力測量，以及驗證愛因斯坦廣義相對論的重要基礎——等效原理（Equivalence Principle）。

等效原理涉及不同物體在相同重力場下的自由落體行為。透過高精度原子干涉實驗，科學家有望以更高靈敏度檢驗相關理論。

不過，這些仍屬未來研究方向，今次實驗主要證明科學家可以在太空環境製造等效溫度低於 10 皮開爾文的量子氣體，並延長觀察時間，為下一階段的基礎物理研究奠定基礎。

資料來源：Science 論文、北京大學、中國科學院