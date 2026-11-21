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Rockstar Games 於 11 月 19 日推出《GTA 6》，飾演遊戲中非二元性別角色 Cygnus 的演員 Jesse James Rose 透露，製作團隊曾向她保證，玩家無法在遊戲中傷害這名角色，以避免出現針對跨性別人士的暴力行為。Cygnus 在遊戲中擔任罪惡都市博物館館長，Rose 形容這是《GTA》系列首名非二元性別角色。相關安排目前主要來自演員自述，Rockstar 尚未公開交代具體機制。

Rockstar 曾向演員承諾玩家無法傷害 Cygnus

Jesse James Rose 在《GTA 6》推出後透過 Instagram 分享拍攝經歷，指 Rockstar 在塑造 Cygnus 時注重角色的性別身份，拍攝團隊亦尊重演員所使用的代名詞。Rose 表示，為減少針對跨性別人士的暴力，團隊曾向她保證，玩家不能對 Cygnus 施加暴力。

《GTA》系列一向容許玩家在開放世界攻擊遊戲角色，因而令這項承諾特別受到注意。不過 Rose 未有說明 Cygnus 出現在哪些任務，亦未披露遊戲如何限制玩家攻擊角色。現階段不宜把演員所述的安排延伸為遊戲內所有非二元性別角色均獲相同保護。

拍攝數星期簽 17 份保密協議 上市才知參與《GTA 6》

Rose 表示，自己約在《GTA 6》上市前 3 年參與拍攝，在片場工作數星期，期間先後簽署 17 份保密協議。由於 Rockstar 對開發項目高度保密，她在拍攝期間並不知道遊戲名稱，直至 11 月 19 日作品正式推出，才確認當年參與的是《GTA 6》。

Rose 形容拍攝現場是自己合作過最包容、最照顧工作人員的團隊之一。她亦指出，製作團隊還有其他跨性別人士參與編劇及設計工作。Rose 稱參與項目獲得良好報酬，同時繼續支持遊戲業工會化及公平薪酬。

Cygnus 由真人演出和動作捕捉製作

Rose 接受《Them》訪問時補充，Rockstar 為製作 Cygnus 花了數小時掃描她的面部，角色的面貌、聲音及身體表演均由她本人提供，沒有以生成式 AI 取代其演出。Rose 認為，由非二元性別演員親自飾演相關角色，有助讓遊戲世界呈現不同性別身份人士的日常生活。這項說法只涉及 Cygnus 的演出製作，並不代表《GTA 6》整體開發完全沒有使用 AI。

資料來源：Them 專訪、The Independent、Rockstar Games