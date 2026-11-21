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商務及經濟發展局局長丘應樺今日（21 日）承認，自 2023 年 2 月全面實施電話卡實名登記制以來，措施未能完全阻止電話騙案。警方數字顯示，本港今年首 9 個月已有近 1 萬宗電話騙案，損失約 19 億港元。實名制推行多年，網民一直質疑市民須登記身份資料，但詐騙電話仍接連出現，制度究竟能發揮多大防騙作用。

實名制推行3年多 今年首9個月近萬宗電話騙案

本港電話卡實名登記制自 2023 年 2 月全面實施，所有本地發出及使用的電話智能卡，包括上台月費及電話儲值卡，均須在啟用前登記身份資料。當局原希望堵塞匿名電話卡被不法分子利用的漏洞，但電話騙案至今仍然高企。

根據有線新聞引述的警方數字，2023 年全年錄得 3,000 多宗電話騙案，到 2026 年首 9 個月已增至近 1 萬宗，涉及損失約 19 億港元。今年數字只涵蓋 9 個月，宗數卻已遠超 2023 年全年。兩個時期的比較不能單憑宗數判斷實名制是否令騙案增加，但清楚顯示實名制未能杜絕電話詐騙。

網民多年質疑實名制有何用 曾有身份被冒用開卡個案

不少網民一直質疑，既然電話卡已全面實名登記，為何詐騙電話仍然屢見不鮮，市民提供身份資料後又得到多少保障？相關討論不只圍繞防騙成效，亦涉及身份資料遭人冒用登記電話卡的風險。

2025 年 6 月，一名港男在 Threads 發文指，其身份證於 2022 年遺失後，被他人冒名開設電話卡，用作收數及刑事毀壞相關活動，令他在一年半內多次遭警方拘捕。他向有線新聞表示，曾要求電訊商取消相關號碼，問題卻未完全解決。事件引起網民討論，有人留言形容「竟有如此重大漏洞」，亦有人分享類似經歷。以上為當時事主及網民的說法，不能推斷所有電話卡登記均存在同樣問題。

實名登記電話卡流入市場同樣受到關注。《星島日報》2024 年曾報道，有人在網上及實體市場出售已用他人身份登記的電話卡。這類個案令市民質疑：電話卡雖然有登記人，卻不代表實際使用者就是登記人。

丘應樺承認無法百分百阻截 稱騙徒不斷改變手法

丘應樺在 11 月 21 日接受有線新聞訪問時，同意實名登記制未能百分百阻止電話騙案。他解釋，措施推出初期曾令騙案數字下降，但騙徒持續改變犯案手法，電訊商亦只能透過核查資料及攔截可疑號碼等方式減少風險。

政府 11 月 11 日向立法會指出，詐騙集團會從市場取得已預先登記的本地電話儲值卡，或唆使他人提供個人資料作登記，再利用電話卡行騙。部分騙徒亦透過網絡電話服務，由境外或使用虛擬身份撥打詐騙電話。警方 11 月 19 日公布搗破電話詐騙中心時，亦發現騙徒改用經互聯網運作的固網電話，疑藉此避開電話儲值卡的實名登記規管。

政府稱已取消420萬張電話卡登記 攔截逾1.8萬個號碼

政府表示，實名登記制及其他防騙措施仍有作用。根據 11 月 18 日立法會書面答覆，電訊商自 2023 年 2 月起多次核查登記資料，累計約 420 萬張電話儲值卡因未能符合再次核實要求而被取消登記。

另外，電訊商根據警方提供的詐騙資料攔截可疑號碼，截至 2026 年 9 月底，已攔截超過 1.8 萬個涉嫌用作詐騙的本地及非本地號碼。不過，取消登記的電話卡數目及被攔截的號碼數目，並不等同實際避免的騙案宗數；當局未有以這兩項數字直接量化實名制阻止了多少宗電話詐騙。

政府擬收緊至每間電訊商3張 買賣租借電話卡擬刑事化

政府正研究將每名個人用戶在每間電訊商可登記的電話儲值卡上限，由 10 張減至 3 張。當局指約 98% 個人用戶目前在每間電訊商登記不超過 3 張儲值卡，預計新限制對大部分人影響有限。政府亦建議將在沒有合法權限或合理辯解下，提供身份資料讓他人登記，以及買賣、租借或轉讓已登記電話卡等行為刑事化。

不過，擬議上限按電訊商計算，而非每人合共只能登記 3 張。立法會議員朱立威早前因此質疑限制成效，指若香港有 31 間電訊商，每間均可登記 3 張，理論上仍可持有多達 93 張。丘應樺回應稱，政府須平衡電訊商經營環境與市民實際需要，並會在諮詢期間研究相關意見。

政府計劃未來數月就修例建議諮詢公眾及電訊業界。相關限制及刑事罪行目前尚未正式實施。

資料來源：有線新聞（11 月 21 日）、政府 11 月 11 日立法會答覆、政府 11 月 18 日立法會答覆、有線新聞（身份冒用個案）、星島日報（已實名電話卡轉售調查）、無綫新聞（網絡電話行騙調查）