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加密通訊 App Signal 11 月 20 日宣布加強畫面私隱保護，限制 Apple Siri AI、Google Gemini 等系統級 AI 代理透過截圖讀取及保存聊天內容。新措施在 iOS 27 限制 Signal 畫面截圖，Android 則視乎能否偵測 AI 助手讀屏而啟用保護，不過 Signal 承認現時仍無法在 macOS 提供同等防護。

iOS 27 預設阻擋截圖 Android 需偵測 AI 讀屏

Signal 表示，iOS 27 用戶會看到「Block Siri AI」相關保護設定，用來限制 AI 系統擷取 Signal 畫面。在 Android 裝置上，Signal 會在偵測到 AI 助手嘗試讀取螢幕內容時，自動開啟「Screen security」功能。

Signal 指 Android 系統版本和廠商實作各異，部分裝置無法可靠偵測截圖或 AI 存取，因此不能保證所有 Android 手機都得到相同保護。用戶可以在 Signal 設定中關閉截圖防護，但官方警告聊天畫面資料便可能被 AI 助手取得。

端對端加密仍可能被系統級 AI 繞過畫面保護

Signal 指出，端對端加密保障訊息在傳送及接收過程中的保密性，但當用戶在手機顯示對話內容，取得系統權限的 AI 代理仍可能擷取畫面並把資料交給其他本機資料庫或遠端伺服器處理。這會令 Signal 無法控制已經離開 App 的訊息內容。Signal 亦承認限制截圖只屬部分防護，AI 代理仍可能透過手機檔案系統等途徑讀取資料。

Mac 版暫無同等防護 官方建議從 Siri 排除 Signal

Signal 目前無法在 macOS 27 可靠阻止 AI 系統擷取 App 截圖。官方建議 Mac 用戶到「系統設定」的 Siri 頁面，把 Signal 加入「Excluded Apps」（排除的 App）清單，以減少 Siri AI 主動讀取訊息內容的風險。

Signal 呼籲 Apple、Google 及 Microsoft 提供清晰的技術文件，讓程式開發者可以控制 AI 系統對 App 畫面、通知及檔案的存取。Signal 亦提到 Meta Muse 等第三方代理可能透過輔助使用權限取得 App 內容，主張作業系統應提供更細緻的私隱控制。

來源：Signal