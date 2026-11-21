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意大利交通部宣布批准 Tesla 輔助駕駛（Tesla Assisted Driving），臨時許可有效至 2029 年 4 月 10 日，意大利成為歐盟第 12 個批准該系統的國家。這套軟件在其他地區稱為 Full Self-Driving (Supervised)。意大利亦是歐盟人口最多的 4 國中首個批准的國家，德國、法國及西班牙仍未批准。

荷蘭率先批准 其餘 10 國跟隨承認

Tesla 輔助駕駛在歐盟最先由荷蘭批准。荷蘭車輛管理局 RDW 於 2026 年 4 月 10 日按歐盟容許新技術獲豁免的規則，向系統發出臨時型式認可。

其後立陶宛、愛沙尼亞、丹麥、比利時、斯洛文尼亞、捷克、克羅地亞、斯洛伐克、拉脫維亞及芬蘭相繼承認荷蘭的認可。連同荷蘭，意大利之前共有 11 國批准系統。

更新軟件可在市區使用 司機仍須手握軚盤

意大利交通部表示，Tesla 車主更新軟件後可啟用輔助駕駛，系統可在意大利城市的市區使用，自動調整軚盤和車速，按設定路線行駛、通過十字路口及轉線。

Tesla 歐洲官方帳號表示，系統即將在意大利開始推送，但未公布實際日期。交通部強調，司機使用時仍須對駕駛安全負責，雙手要時刻放在軚盤上、留意路況，並隨時準備介入。

意大利副總理兼交通部長 Matteo Salvini 形容，這項決定是意大利向「未來交通」邁出的重要一步，並以市民安全為先。

Mamma, butta la pasta Now approved in Italy 🇮🇹

Rollout begins soon pic.twitter.com/emh3YQyFAY — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) November 20, 2026

德法西未批准 德方稱歐盟計劃 12 月表決

截至發稿時，Tesla 輔助駕駛在德國、法國及西班牙仍未獲批准，而意大利早前已表態支持在歐盟層面批准系統。歐盟法規容許成員國各自在境內認可系統，因此意大利可授權系統在本國道路使用，歐盟整體評估則仍在進行中。

全歐盟批准須經歐盟委員會汽車技術委員會（TCMV）表決，取得特定多數，即 27 個成員國中最少 15 個贊成，並合共代表最少 65% 歐盟人口。委員會已討論荷蘭的申請 3 次，均未進行表決；據報德國交通部表示，計劃於 12 月表決。

臨時許可至 2029 年 歐盟整體評估未完成

Tesla 輔助駕駛已獲意大利臨時批准，Tesla 表示即將推送，但歐盟整體評估仍未完成。意大利交通部指，許可屬臨時性質，因為要跟從歐盟創新技術審批程序，有效期至 2029 年 4 月 10 日。意大利人口眾多，加上早前表態支持歐盟層面批准，或會影響表決形勢，德國、法國及西班牙的取態仍待觀察。

來源：Tesla Europe (X)