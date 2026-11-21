Advertisement

美國總統特朗普 11 月 20 日表示，美國只願向中國出售舊款晶片，即使完全不出售亦可以接受。據 Reuters 報道，他在結束亞洲訪問後於白宮召開記者會，透露美中正商討一份涵蓋範圍廣泛的協議，但未有交代是否會放寬先進 AI 晶片出口限制。

特朗普稱不賣晶片中國也會自行生產

特朗普表示，美國只希望向中國供應舊款晶片，就算一顆也沒有售出也不介意。他解釋中國本身亦有生產晶片的能力，如果美國拒絕出售，中國企業便會自行製造。

在此之前，有記者問及他與中國國家主席習近平會面後，是否考慮放寬對華晶片出口禁令。特朗普回應指美中正在磋商一份「非常全面的協議」，但沒有公布談判內容、可出售的晶片型號或實施時間。這仍屬雙方磋商階段，並非已敲定新的晶片出口安排。

美國新規 11 月 19 日生效 限制海外 AI 算力

美國商務部工業與安全局（BIS）11 月 16 日公布新規，並於 11 月 19 日生效，進一步限制中國等受管制地區的企業透過第三國數據中心取得美國先進 AI 運算能力。這項措施針對企業不直接進口晶片、改為遙距租用海外運算資源的做法。

根據美國《聯邦公報》，當海外數據中心向特定受限制地區的企業提供達到法規門檻的運算能力時，涉及的先進晶片出口、再出口及轉移須符合新的許可證要求。新規亦對輸往新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及巴西的相關先進晶片加設牌照規定，並列明適用條件及例外安排。這些許可證要求不等於全面禁止上述國家進口晶片。

阿里巴巴評估新限制對海外數據中心的影響

美聯社 11 月 19 日報道，阿里巴巴表示，美國新規可能影響集團部分全球數據中心擴展計劃，當時仍在評估影響。特朗普最新談話亦未說明，所謂「舊款晶片」是否包括任何特定 NVIDIA 產品，或將如何與已生效的先進 AI 晶片管制配合。

資料來源：Reuters、美國商務部 BIS、美國《聯邦公報》、AP