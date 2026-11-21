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遊戲公司 Ubisoft 11 月 19 日確認，將在加拿大蒙特利爾及魁北克市的業務裁減合共 166 個職位，並在同日財務報告宣布成立生成式 AI 子公司 Motherbrain。新公司將研究具備記憶能力的遊戲角色及 AI 遊戲主持，不過 Ubisoft 未有表示今次裁員由 AI 取代人手所致。

加拿大兩地裁減 166 個職位 半年員工人數已減約 1,100 人

Ubisoft 確認蒙特利爾及魁北克市的裁員安排，指公司正根據遊戲製作優先次序調整人手。據遊戲媒體報道，受影響職位主要涉及已取消或重整項目的製作及支援工作，部分騰訊支持的 Vantage Studios 員工亦受影響。

Ubisoft 11 月 19 日公布的 2026 至 2027 財政年度上半年業績指出，截至 9 月底的半年內，公司整體員工人數已減少接近 1,100 人。

Motherbrain 研發有記憶的 NPC 延續 Teammates 實驗

Ubisoft 同時把研發生成式 AI 遊戲體驗 Teammates 的團隊設立為獨立子公司 Motherbrain，專門開發遊戲玩法所需的 AI 技術。公司指團隊目前研究的方向包括能記住互動的非玩家角色（NPC），以及可管理大型動態遊戲世界的 AI 遊戲主持。

Teammates 是 Ubisoft 早前展示的可遊玩研究項目，讓玩家以語音向 AI 隊友下達指示，並與遊戲角色互動。Motherbrain 計劃向 Ubisoft 旗下製作團隊及外部創作者提供相關技術，並尋找技術合作夥伴。這仍屬研發方向，Ubisoft 未有在今次公告提供一般玩家可使用 Motherbrain 技術的產品推出日期。

成本削減計劃繼續 未證實裁員與 AI 有直接關係

Ubisoft 財報顯示，上半財年淨預訂額為 6.447 億歐元，按年減少 16.5%。公司表示固定成本削減計劃仍按進度進行，並把成立 Motherbrain 列為新組織架構的一部分。裁員及 AI 子公司成立在同一時間公布，但 Ubisoft 沒有披露兩者存在直接因果關係。

來源：Reuters