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WhatsApp 正把普通群組聊天的人數上限由 1,024 人提高至 1,500 人，可額外容納 476 名成員。據追蹤 WhatsApp 功能更新的網站 WABetaInfo 11 月 19 日報道，新上限已開始向部分 iPhone 及 Android 用戶分批開放，現有群組亦會自動獲得較高容量，毋須重新建立。

現有群組自動擴容 管理員毋須另行開啟

WhatsApp 今次更新適用於新建及既有群組。當帳戶獲開放新功能，群組管理員便可在原有 1,024 人的上限之上再加入最多 476 人，毋須手動改動設定或另建新群組。

功能目前正逐步推出，只有部分使用最新 WhatsApp 版本的 iOS 及 Android 帳戶已可使用。即使更新 App，亦不代表帳戶必定即時解鎖。WhatsApp 尚未公布所有帳戶可使用新上限的確切日期。

WhatsApp 社群內個別群組同樣支援 1,500 人

WhatsApp Communities（社群）內的個別群組聊天亦可擴充至 1,500 人，方便學校、組織或大型社群把成員集中在同一群組。惟社群公告群組另有上限，原本已支援最多 2,000 人，今次更新沒有改動這項安排。

WABetaInfo 指出，WhatsApp 先前亦新增長時間置頂訊息、群組狀態更新，以及按提及和回覆篩選訊息等功能。這些功能可協助大型群組整理對話，但與今次人數上限提高屬不同更新。

WhatsApp 尚未正式公告 香港開放時間未明

WhatsApp 目前尚未正式公布這次調整，其說明中心仍列出 1,024 人的舊上限。由於功能按帳戶分批推出，用戶可能仍然需要等待一段時間才可以看到實際的群組人數變化。不過在群組有需要擴充超過 1,024 人的情況相對罕見，目前影響應該不大。

來源：WABetaInfo