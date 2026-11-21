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Zeekr 7X 改款在香港推出，3 個版本於 11 月 20 日至 25 日在九龍圓方展出及接受訂購。基礎版車展早鳥價為 HK$399,900，限量 30 部；長續航後驅版 7X Plus 的 WLTP 續航為 627 公里，是 3 款之中最長。

香港售價及圓方車展優惠

煥新 Zeekr 7X 於九龍圓方金區展出，現場設有不同車身顏色的車款供大家欣賞

Zeekr 7X 改款基礎版定價 HK$419,900，7X Plus 售 HK$469,900，四驅版 7X Platinum 售 HK$519,900。7X Plus 的早鳥優惠包括 Nappa 真皮座椅及電動後側遮陽簾；7X Platinum 則送 Nappa 真皮座椅及橙色 Akebono 煞車卡鉗。

車展設於九龍圓方金區 1 樓，開放時間為上午 10 時至晚上 8 時。基礎版 HK$399,900 的早鳥價只適用於 11 月 20 日至 25 日車展期間。

全系換雙層隔音玻璃 新增緊急轉向輔助

Zeekr 7X 改款全系換上雙層隔音玻璃，駕駛輔助系統亦新增自動緊急轉向輔助（AES）及起步提醒（SGW）。新車保留非溜背設計，車身加長 13mm 至 4,800mm，車門開關按鈕則由 B 柱移到門柄。車廂換上新設計中控台，可選配車載冷暖雪櫃。全系標配 16 吋 3.5K Mini-LED 中控螢幕、13.02 吋儀表板、36.21 吋 AR 抬頭顯示及 21 個揚聲器。

基礎版充電最快 Plus 版續航最長

Zeekr 7X 改款全系採用 800V 高壓電力系統，基礎版配備 75kWh 磷酸鐵鋰電池，直流充電功率最高 450kW。Zeekr 表示，基礎版由 10% 充至 80% 最快需 10.5 分鐘，WLTP 續航為 482 公里。7X Plus 和 7X Platinum 同樣配備 100kWh 三元鋰電池，直流充電功率最高 420kW。7X Plus 採用後輪驅動，WLTP 續航為 627 公里；雙摩打四驅的 7X Platinum 續航為 545 公里，但由靜止加速至 100km/h 只需 3.7 秒。各版本的性能及較改款前的變化如下：

規格對比 7X 7X Plus 7X Platinum 動力輸出 335kW（+25kW） 335kW（+25kW） 500kW（+25kW） 最大馬力 449hp（+33hp） 449hp（+33hp） 670hp（+33hp） 最大扭力 520Nm（+80Nm） 520Nm（+80Nm） 790Nm（+80Nm） 0–100km/h 加速 5.6 秒（快 0.4 秒） 5.5 秒（快 0.5 秒） 3.7 秒（快 0.1 秒） WLTP 續航 482 公里（+2 公里） 627 公里（+12 公里） 545 公里（+2 公里）

Zeekr 7X 改款 3 個版本已在圓方展出及接受訂購，Zeekr 預計 2026 年 12 月安排交付。新車將於 1 月底陸續進駐港九新界陳列室，屆時開放預約試駕。