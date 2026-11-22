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AEON 信貸財務（亞洲）有限公司 11 月 21 日證實公司系統遭未經授權查閱，並表示暫無證據顯示相關資料被不當使用。旗下網上服務及「AEON HK」手機 App 自 11 月 18 日傍晚起以「系統維護」為由暫停，至 21 日才恢復。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，暫停服務屬合理應急措施，但延遲交代事故性質會削弱公眾信任。

AEON 在網站發出重要告示，表示發現事件後已立即採取措施控制影響及加強系統保安，並委聘獨立第三方網絡安全及數碼鑑證專家調查，評估潛在影響。公司指現階段沒有證據顯示任何相關資料遭不當使用，會繼續監察情況，並個別通知受影響客戶相關保障措施。公司目前確認的是系統曾遭未經授權查閱，尚不能據此斷言客戶資料已外洩或被盜用。

AEON 網上服務暫停逾兩日 客戶無法查月結單及完成網購認證

AEON 網上客戶服務平台與手機 App 於 11 月 18 日傍晚開始顯示「系統維護」，期間客戶無法正常查閱月結單及賬戶資料，部分網上購物所需的 App 認證亦受影響。據《星島頭條》報道，服務至 11 月 21 日才恢復。此前有持卡人反映，長時間無法登入令還款及網購安排受到影響。

方保僑：隔離系統做法合理 延遲披露削弱公眾信任

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《星島頭條》訪問時指出，機構發現系統異常後暫停網上平台及 App，屬標準緊急隔離措施，有助阻斷潛在威脅及保留數碼鑑證證據。即使暫停服務令客戶無法查賬或完成網上交易認證，優先控制保安風險仍有必要。

不過方保僑認為，AEON 初期僅以「系統維護」解釋服務中斷，直至逾兩日後才對外確認系統曾遭未經授權查閱，資訊披露延遲難免削弱公眾信任。他建議金融機構發生同類事故時及早提高透明度，同時向受影響客戶清楚交代替代還款途徑，並考慮豁免因服務中斷而產生的逾期費用。豁免費用屬方保僑的建議，並非 AEON 已公布的安排。

AEON 持卡人應改密碼及查核交易 提防假通知騙取資料

方保僑提醒，雖然現階段未有證據顯示資料遭不當使用，持卡人仍應提防有人假借事故名義發送針對性釣魚訊息。客戶可盡快更改網上理財密碼，密切核對未來數期月結單；如發現異常簽賬，應立即聯絡發卡機構跟進及報警。

AEON 官方防騙指引亦提醒客戶，不要透過可疑短訊或電郵連結登入賬戶，更不要向聲稱是客服人員的人士透露密碼、驗證碼或信用卡資料。客戶應自行輸入官方網站 www.aeon.com.hk，或使用官方應用程式。如需核實訊息或可疑交易，可致電 AEON 客戶服務熱線 2895 6262。

網上平台故障期間可用甚麼方式還款

AEON 官網列明的既有繳費方法包括繳費靈、銀行自動轉賬、滙豐繳費服務、銀通「繳費易」及便利店現金繳款。當中繳費靈過戶需時一個工作天；便利店繳款須出示印有條碼的付款通知書，每次現金繳款上限 HK$5,000，每個賬戶每日收取 HK$10 手續費。這些是公司原有的繳費渠道，並非是次事故後新設的特別安排。

若持卡人因服務中斷而無法按時還款，應保留相關記錄，向 AEON 客服查詢合適的繳款途徑及逾期收費處理方法，避免自行假設公司已豁免逾期費用。

資料來源：星島頭條、香港電台、AEON 繳費方法、AEON 官方防騙資訊