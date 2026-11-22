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工具品牌 Arrowmax 在 Kickstarter 推出 Arrowspace S1 AI 電動螺絲批，可利用機身鏡頭辨認螺絲種類和尺寸，配套收納盒會亮燈提示應使用哪枚批頭。系統亦會提供自動扭力設定，連同 52 枚批頭的套裝眾籌價由 HK$1,009 起，廠商預計 2027 年 4 月交付。

Arrowmax 在 10 月 20 日啟動眾籌，聲稱 Arrowspace S1 是全球首款具有鏡頭和 AI 識別能力的電動螺絲批。產品主要針對手提電腦、相機及其他電子裝置的精細拆裝工作，讓用家毋須反覆試用不同尺寸的批頭。

鏡頭拍攝螺絲 手機離線辨認種類和尺寸

Arrowspace S1 的機身尾部設有鏡頭、LED 補光燈及可伸出的接觸探針。用家把探針抵在螺絲表面，便能維持合適拍攝距離，讓鏡頭取得清晰的螺絲頭影像。連接的手機 App 隨後分析相片，顯示建議使用的批頭種類和尺寸。

Arrowmax 表示，AI 識別模型在手機本地運行，辨認螺絲時不用連接互聯網，亦毋須將相片上傳雲端。若配合 S1 Smart Case，系統會在 52 枚 S2 鋼製批頭之中，亮起對應位置的指示燈，方便用家直接取出所需批頭。

自動設定扭力 目前識別 12 類常見螺絲頭

Arrowspace S1 亦可根據辨認結果預設扭力，降低批頭選錯或用力過大而損壞螺絲的風險。不過建議數值不代表適用於所有材料和裝置，用家仍可按實際需要自行調整。廠商表示，現階段 AI 模型支援 12 類常見螺絲頭，之後會逐步擴充識別範圍。

Arrowmax 在 11 月 7 日公布進一步調整：App 內 4 個自訂模式的最低可設定扭力由 1 kgf·cm 降至 0.5 kgf·cm，調節範圍為 0.5 至 10 kgf·cm，方便處理手錶及相機等細小螺絲。螺絲批本身設有 OLED 屏幕，可查看電量、扭力和旋轉方向。

眾籌單機約 HK$619 預計 2027 年 4 月交付

Arrowspace S1 內置 600mAh 電池。廠商聲稱，充滿電後最多可運作約 90 分鐘，或完成約 900 枚螺絲的鬆緊操作，實際續航會受負載和扭力設定影響。裝置以 USB-C 充電，據報約 70 分鐘可充滿。

Kickstarter 提供螺絲批單機眾籌方案，由約 HK$619（約 US$79）起；包含智能收納盒及 52 枚批頭的早鳥套裝由約 HK$1,009（約 US$129）起。眾籌預計 12 月 4 日結束，首批產品計劃於 2027 年 4 月交付。以上屬眾籌支持方案，並非正式零售價格，實際選項、運費及交付時間仍須以活動頁面為準。

眾籌活動有潛在風險，你有可能損失所有投資，包括開發時間延長，甚至創始人未能完成開發而直接結束專案。

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資料來源：Arrowmax Kickstarter 眾籌頁面、Kicktraq（收錄 Arrowmax 更新公告）、The Verge