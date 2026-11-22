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科技記者兼復古遊戲愛好者 Benj Edwards 製作名為「ChatGPT for SNES」的非官方實驗，成功讓約 220 萬參數的小型 AI 語言模型在任天堂超級任天堂（Super Nintendo／SNES）硬件上運作。項目利用卡帶的協助處理晶片產生逐字回應，並提供可在瀏覽器直接試玩的模擬器與 ROM 下載，但其能力與現代 ChatGPT 相差甚遠。

模型只有 220 萬參數 靠 Super FX 2 晶片運作

Benj Edwards 在 BX Foundry 公開的「ChatGPT for SNES」以約 220 萬參數模型回應用戶問題，示範使用卡帶的 Super FX 2 協助處理晶片。模型的訓練對話曾使用 OpenAI 的開放權重模型 gpt-oss-120b 協助產生，並非把 OpenAI 官方 ChatGPT 服務直接移植到超任，也無須連線呼叫雲端大型模型才能生成基本答案。

Benj Edwards 表示，這款小模型只掌握約 8,000 個英文詞彙，經常產生錯誤甚至前後不連貫的答案。他設計這個項目，主要是探索舊遊戲主機能把本地 AI 模型縮小至甚麼程度，而非提供實用的日常 AI 助理。

另有百科資料版本 可查閱約 15 萬篇條目

「ChatGPT for SNES」提供純模型與「Fact Book」兩種版本。前者只靠模型本身逐字生成答案；後者加入從約 15 萬篇簡易英語維基百科文章開首文字整理的資料，供程式在回答前查閱，並有計算機輔助功能。

BX Foundry 網上示範的基本版本首次載入約 4MB 資料，加入百科資料的版本約為 19MB。這些數字指示範所需載入的資料量，不能與現代雲端 AI 模型的完整大小直接比較，附加資料亦可能出錯。

可在瀏覽器試用 真機需使用特製卡帶

Benj Edwards 已在 BX Foundry 網站提供以 Snes9x 為基礎的瀏覽器模擬器及 ROM 下載。若要用真正的超任主機運作公開版本，需要支援相關特殊晶片的可燒錄卡帶，例如 FXPak Pro 或相容的 SD2SNES，百科資料版本另需支援 MSU-1。

Benj Edwards表示，純模型亦存在毋須 Super FX 晶片即可運作的版本，但回答質素較差。整個「ChatGPT for SNES」屬個人研究及展示項目，與 OpenAI 官方 ChatGPT 產品無關。

來源：The Register