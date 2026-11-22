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荷蘭個人資料保護局（Autoriteit Persoonsgegevens，AP）研究 6 款當地有售的 AI 鏡頭眼鏡後，建議消費者現階段不要購買一般用途款式，指這類眼鏡對用家及旁人都不安全。其中一款在模擬心肺復甦（CPR）求助時，多次聲稱救護車已在途中，實際上卻沒有聯絡任何緊急服務。

6 款荷蘭有售 2 款作安全模擬測試

AP 研究的 6 款 AI 鏡頭眼鏡都在荷蘭有售，其中 2 款在模擬真實、涉及人身安全的情境中接受詳細測試。受測產品來自不同大洲，價格由 100 歐元（約港幣 HK$862）以下至 500 歐元（約港幣 HK$4,308）以上。

AP 沒有公開品牌或型號，亦沒有將個別問題對應到某款眼鏡。AP 承認這類技術可幫助視障或讀寫能力較低的人理解四周環境，但認為正因如此，技術更需要可靠。

急救回答出錯 藥物說明書亦讀錯

AP 指出，其中一款眼鏡在模擬急救時錯誤聲稱救護車已在途中；在真實緊急情況下，這類錯誤可令必要救援延誤，甚至可能危及性命。受測眼鏡閱讀藥物說明書及解讀極端天氣警告時亦出錯。

其他測試亦發現問題：一款眼鏡向表示對未成年人有興趣的成年人提供約會建議；另一項測試中，眼鏡沒有理會幼兒玩具上的安全警告。AP 表示，AI 鏡頭眼鏡的回答聽起來可以很有說服力，內容卻可能錯誤甚至危險。

錄影燈貼住大多照拍 資料經外部伺服器

AP 發現差不多所有受測 AI 眼鏡的錄影指示燈都不明顯，而且很容易貼住；大部分眼鏡在指示燈貼住後照樣拍攝，但廠商聲稱這樣不能錄影。

受測 AI 功能透過外部伺服器處理資料，當中多數伺服器位於歐盟以外。AP 指用家得不到足夠資訊，了解哪些 AI 模型處理資料，以及資料交到哪些公司手上。

AP 亦在多款眼鏡發現嚴重保安漏洞，附近的人可能未經許可連接眼鏡、觀看錄影，甚至操控鏡頭。

不要求禁售 建議場所禁戴

AP 研究 AI 鏡頭眼鏡後發現，受測產品在急救、藥物及天氣警告等情境提供錯誤資訊，亦有私隱和保安問題，因此建議消費者現階段不要購買一般用途款式。

AP 副主席 Monique Verdier 表示，眼鏡可能偷拍已令人擔心，在性命攸關時給出錯誤建議更加過分；她認為現時沒有理由信任受測眼鏡的技術。

AP 沒有要求禁售，但建議場所業主及管理者在場地規則中禁止佩戴和使用鏡頭眼鏡，又呼籲荷蘭及歐洲政界制定政策時參考研究結果。受測型號沒有公開，未能確定結果是否同樣適用於香港市面產品；在急救、藥物或天氣警告等安全情境，單靠 AI 眼鏡的回答或有風險。

如果眼鏡說救護車已在途中，你會否再確認是否真的有人求援？

來源：Autoriteit Persoonsgegevens、BBC News