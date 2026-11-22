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德國與奧地利提出讓 TikTok 歐洲業務改由歐洲投資者持有的構想。德國文化及媒體國務部長 Wolfram Weimer 於 11 月 20 日向 Politico 表示，已有投資者有意投入約 250 億歐元（約港幣 2,120 億元）推動交易，但 TikTok 隨後公開反對，至今未有達成收購協議。

德國稱有投資者願出資約 250 億歐元

德國與奧地利於 11 月 18 日發表聯合聲明，由 Weimer 與奧地利數碼化國務秘書 Alexander Pröll 提出，讓 TikTok 在歐洲營運的股權及主要技術基建更多由歐洲方面掌握。兩名官員認為，此舉有助提升歐洲對數碼公共空間的自主權。

Weimer 其後接受 Politico 訪問時稱，相關投資者可能為歐洲業務提供約 250 億歐元資金，不過現階段仍欠缺確定買家名單與交易條款。

TikTok 公開反對 德國官員再作回應

德國電台 Deutschlandfunk 於 11 月 21 日報道，TikTok 已否定德奧把其歐洲業務轉交當地持有的建議，並形容相關主張荒謬。Weimer 則批評 TikTok 的回應，要求平台停止採取阻礙討論的態度。

政府以私隱及平台監管問題解釋提議

德奧在聯合聲明中提及歐洲用戶數據傳送至中國、歐盟對 TikTok 涉嫌違反《數碼服務法》的調查，以及選舉、青少年保障與平台設計等問題。這些是政府提出改革股權架構的理由，不能據此推斷所有被調查指控已獲裁定成立。

TikTok 則主張平台已受歐盟《數碼服務法》及《一般資料保障規例》規管。德奧所提倡的安排仍屬政治倡議，任何股權轉讓尚須面對持有人意願、融資及法律等實際問題。

來源：德國聯邦政府