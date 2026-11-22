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Google 宣布，2027 年 4 月起在 Google Play 上架或更新的 Android App，必須至少符合摺機的 Tier 3 基本介面標準，否則無法提交新版本。根據 Google 11 月 18 日公布的新規，App 須支援全屏顯示、摺機開合時保留操作狀態，以及多視窗模式。開發者亦須為 Google Play 商店頁面增設摺機截圖。

2027 年 4 月起不達標 App 不能上架或更新

Google 將 Tier 3（Adaptive ready）列為一般 Android App 的最低要求。開發者須讓 App 用盡摺機可用顯示範圍，不能繼續以左右黑邊或舊式相容模式顯示電話版介面。當用家展開或摺合手機、旋轉螢幕或調整視窗大小，App 亦要保留捲動位置、文字輸入內容及媒體播放狀態，並支援多視窗操作。

未達 Tier 3 標準的 App 自 2027 年 4 月起將不能在 Google Play 發布新版本或更新，商店內的曝光機會亦可能下降。不過 Google 明確指出，既有 App 即使未更新，仍可繼續供用家下載，並非屆時一律下架。

Google 將摺機 App 分三級 進階功能並非即時強制

Google 的適應式 App 品質制度分為 Tier 3、Tier 2 及 Tier 1。2027 年 4 月首先強制執行的是 Tier 3，另外兩級屬更高的介面設計標準，開發者達標後可申請 Google Play 品質徽章及更多推廣曝光。

級別 主要要求 2027 年 4 月狀態 Tier 3：基本適應 全屏顯示、不留黑邊；摺合及轉向時保留操作狀態；支援多視窗 一般 App 強制門檻 Tier 2：介面改良 多窗格版面、避免內容不合理拉闊；加強鍵盤、滑鼠、觸控板及觸控筆支援 進階標準 Tier 1：裝置專屬功能 支援半摺桌面及書本模式、相機連續性、互動式畫中畫及多重視窗實例 進階標準

Google 預告會逐步把品質標準推展至平板電腦、Googlebook 手提電腦及 Android XR 裝置。現階段的強制門檻主要針對摺機，不能把 Tier 1 所列的全部功能理解為每款 App 必須提供。

新 App 必須提交三張摺機截圖 8 月再對應 Android 17

2027 年 4 月起，開發者提交新 App 或更新 Google Play 商店資料時，須在原有兩張手機截圖以外，再提供三張摺機專用截圖。Google 所列格式包括 1:1 內屏、4:3 內屏，以及 10:16 的摺合外屏直向截圖；開發者可使用實機或 Android 模擬器製作。目前 Google Play Console 已開放上傳相關截圖。

下一個期限是 2027 年 8 月。屆時新上架及更新的 App 必須以 Android 17（API level 37）為目標版本，開發者亦不能再利用原有選項，在大屏幕裝置上限制 App 的顯示方向或視窗大小。

遊戲另有獨立時間表。Google 要求遊戲在 2027 年 4 月起提交至少三張摺機截圖，但遊戲的 Tier 3 基本品質門檻延至同年 8 月才生效，規範亦按遊戲畫面、操作介面及顯示比例另行制定。

資料來源：Google Android Developers 官方公告（App）、Google Android Developers 官方公告（遊戲）、Android 適應式 App 品質指南