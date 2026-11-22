Advertisement

Rockstar Games 公布《Grand Theft Auto VI》（《GTA 6》）於 11 月 19 日推出後，首日全球零售銷售額達 37.9 億美元（約港幣 295.6 億元）。

母公司 Take-Two Interactive 於 11 月 20 日發表官方數據，聲稱創下各類娛樂作品首日銷售紀錄，並披露遊戲正式推出前已售出 3,250 萬套。

首日 37.9 億美元屬零售銷售額

Take-Two 在新聞稿及提交美國證券交易委員會的文件中指出，37.9 億美元是截至 11 月 19 日的全球首日零售銷售估算。這個數字代表遊戲在零售市場的銷售規模，不能直接當成 Take-Two 已入帳的淨收入或利潤。Rockstar 同時表示，遊戲在正式發售前已售出 3,250 萬套，創下跨平台預售紀錄。

市場機構早前估算與官方數字有差距

市場研究機構 Sensor Tower 在官方公布前曾估計，《GTA 6》銷售約 2,460 萬套，涉及約 23.6 億美元。美聯社報道指，這項市場估算與其後 Rockstar 公布的數據存在差距。作為參考，2013 年推出的《GTA 5》當年約用 3 日錄得 10 億美元銷售額。Rockstar 暫未透過這次公告交代首周最終收入。

來源：Take-Two Interactive